Ιωάννα Παλιοσπύρου για επίθεση στη Μονή Πετράκη: Οι εικόνες με τα ράσα και τα αίματα με σόκαραν

Δεν θα επιτρέψω η ιστορία μου να γίνει λάβαρο ή αφορμή για να υποφέρουν και άλλοι άνθρωποι, τονίζει η 33χρονη που δέχτηκε επίθεση με βιτριόλι στην Καλλιθέα.

Για την επίθεση με βιτριόλι κατά Μητροπολιτών του Συνοδικού Δικαστήριο στην Μονή Πετράκη από έναν 37χρονο ιερέα μίλησε στον ΑΝΤ1 η 33χρονη Ιωάννα Παλιοσπύρου, που δέχτηκε επίθεση με βιτριόλι στην Καλλιθέα τον Μάιο του 2020.

“Οι εικόνες με τα ράσα και τα αίματα με σόκαραν και αμέσως σκέφτηκα τα δικά μου σκισμένα και ματωμένα ρούχα και τον πόνο που ένιωθα εκείνη τη στιγμή” τόνισε η Ιωάννα σε γραπτή της συνέντευξη στην εκπομπή “Πρωινοί Τύποι”.

“Με όση φωνή και όσα μέσα διαθέτω, δεν θα επιτρέψω η ιστορία μου να γίνει λάβαρο ή αφορμή για να υποφέρουν και άλλοι άνθρωποι” προσθέτει η 33χρονη.

Ολόκληρη η συνέντευξή της στους "Πρωινούς Τύπους":

Όταν ακούσατε για την επίθεση στους ιερείς ποια ήταν η πρώτη σας σκέψη;



Αρχικά δεν μπορούσα να το πιστέψω. Με ενημέρωσε κάποιος γνωστός μου και ρωτούσα ξανά και ξανά για να επιβεβαιώσω πως κατάλαβα σωστά. Οι εικόνες με τα ράσα και τα αίματα με σόκαραν και αμέσως σκέφτηκα τα δικά μου σκισμένα και ματωμένα ρούχα και τον πόνο που ένιωθα εκείνη τη στιγμή. Ένιωσα ταχυκαρδία. Η ταύτιση είναι αναπόφευκτη και δυστυχώς επίπονη για εμένα. Από ό,τι ενημερώθηκα, ευτυχώς δεν κινδύνεψε η ζωή κάποιου ανθρώπου. Δεν θα μπορέσω ποτέ να μπω στην λογική αυτών των εγκλημάτων. Πιστεύω πως οι θύτες δεν μπορούν να ξεχωρίσουν βασικές έννοιες, όπως το σωστό από το λάθος, το καλό από το κακό. Οι άνθρωποι χωρίς ηθικούς φραγμούς και χωρίς συναισθήματα είναι επικίνδυνοι για όλους μας. Γι αυτό είναι υποχρέωση μας να βρούμε τρόπους να προστατευτούμε από αυτούς.

Πιστεύετε ότι αυτό που βιώσατε εσείς δίνει το έναυσμα σε νοσηρούς εγκεφάλους να μιμούνται την εγκληματική αυτή πράξη;

Ένα χρόνο πριν, δεν θα το πίστευα. Η επίθεση προς εμένα, είναι γνωστό, πως έχει προκαλέσει αποτροπιασμό και έχει καταδικαστεί από την κοινωνία μας. Δυστυχώς όμως, ο μιμητισμός είναι κάτι που αρχικά το φοβόμασταν και τελικά συμπεραίνουμε, εκ των πραγμάτων, πως συμβαίνει. Δεν είναι δυνατόν, όταν βλέπεις την καταστροφή που δημιουργείται από τέτοιες επιθέσεις, αυτό να σε ενθαρρύνει. Και δεν αναφέρομαι μόνο στο θύμα, αλλά και στην καταστροφή της ζωής του θύτη. Τουλάχιστον, ας είναι αυτό που θα λειτουργήσει αποτρεπτικά ως προς τα εγκληματικά ένστικτα που καλλιεργεί ο θύτης. Κανείς δεν βγαίνει κερδισμένος από τέτοιες επιθέσεις, ούτε από τον μιμητισμό τους. Αυτό είναι κάτι που εύκολα το συμπεραίνουμε. Πόσο και γιατί αξίζει κάποιος να καταστρέψει μόνος του τη ζωή του, αναρωτιέμαι. Όσο αφορά εμένα, με όση φωνή και όσα μέσα διαθέτω, δεν θα επιτρέψω η ιστορία μου να γίνει λάβαρο ή αφορμή για να υποφέρουν και άλλοι άνθρωποι.

Θεωρείτε ότι πρέπει να βρεθεί ένας νομικός τρόπος να μην υπάρχει εύκολη πρόσβαση σε τέτοιες χημικές ουσίες από τον καθένα;

Αυτό είναι βέβαιο. Και μάλιστα άμεσα. Θα πρέπει όλοι μας να ενώσουμε τις φωνές μας μέχρι να ακουστούμε, ώστε επιτέλους οι αρμόδιοι να μεριμνήσουν για αυτό. Τι άλλο πρέπει να συμβεί; Στα χέρια κάποιων, λειτουργεί ως ένα επικίνδυνο όπλο. Δεν θα κάναμε το ίδιο για ένα πιστόλι ή ένα μαχαίρι ; Πρέπει οπωσδήποτε να υπάρξει αυστηρότερος έλεγχος ως προς την προμήθεια τέτοιων επικίνδυνων χημικών ουσιών. Και στην περίπτωση μη εγκεκριμένης χρήσης τους, οι ποινές να είναι βαρυσήμαντες και μεγαλύτερες από αυτές που ισχύουν αυτή τη στιγμή. Οι ζημιές που προκαλούν είναι ανεπανόρθωτες και πολύ σοβαρές. Δεν είναι τυχαίο πως η Ευρωπαϊκή Ένωση πλέον έχει συμπεριλάβει αυτή την ουσία, το βιτριόλι, στη λίστα ουσιών, που εάν βρεθεί στην κατοχή κάποιου, ο ίδιος ελέγχεται και μπορεί να χαρακτηριστεί τρομοκράτης.