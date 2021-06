Πολιτική

Η Κεραμέως κατέθεσε κατεπείγουσα αγωγή κατά της ΟΛΜΕ

Γιατί ζητά να κριθεί ως παράνομη και καταχρηστική η τρίωρη στάση εργασίας που έχει προγραμματιστεί από την Ομοσπονδία για τη Δευτέρα.

Κατεπείγουσα αγωγή κατέθεσε η Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων Νίκη Κεραμέως κατά της Ομοσπονδίας Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης (ΟΛΜΕ), ζητώντας από το Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών να αναγνωρίσει ως παράνομη και καταχρηστική την τρίωρη στάση εργασίας που εξήγγειλε η ΟΛΜΕ για τη Δευτέρα 28 Ιουνίου και ώρες 11 πμ - 2 μμ, «κατά τις οποίες είναι προγραμματισμένες εδώ και πάνω από ένα μήνα οι εξετάσεις εισαγωγής στα Πρότυπα Σχολεία, και να απαγορευθεί η πραγματοποίησή της. Η αγωγή θα εκδικαστεί σήμερα, Σάββατο, το μεσημέρι, λόγω του κατεπείγοντος», όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση.

Στη συνέχεια της ανακοίνωσης αναφέρονται τα εξής:

Μόλις χθες το απόγευμα παρακολουθήσαμε άναυδοι την ΟΛΜΕ να καλεί, μέσω ανακοίνωσής της, σε τρίωρη στάση εργασίας «όσους/-ες εμπλέκονται στις εξετάσεις των Προτύπων Σχολείων», καθώς, όπως αναφέρεται, είναι «γνωστή η πλήρης αντίθεση της ΟΛΜΕ στο θεσμό των Προτύπων Σχολείων, λόγω του αντιπαιδαγωγικού και βαθιά ταξικού χαρακτήρα τους».

Λίγες ώρες πριν την κορύφωση της προσπάθειας χιλιάδων υποψηφίων, μετά από μία ιδιαίτερη σχολική χρονιά εξ αιτίας της πανδημίας και ενώ φέτος σημειώθηκε ρεκόρ αιτήσεων, άνω των 13.200, που αποδεικνύει το διαρκώς αυξανόμενο ενδιαφέρον μαθητών και οικογενειών για το θεσμό των Προτύπων και των Πειραματικών Σχολείων, είναι αδιανόητο ο συνδικαλιστικός φορέας των ίδιων των εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης να καλεί τα μέλη του σε υπονόμευση της διαδικασίας των εξετάσεων, αδιαφορώντας πλήρως για τον κόπο, την προσπάθεια και την ψυχική υγεία των παιδιών!

Προ ημερών, απετράπη δια της δικαστικής οδού την τελευταία στιγμή η παρεμπόδιση της απρόσκοπτης συμμετοχής των υποψηφίων στις Πανελλαδικές Εξετάσεις και της ομαλής διενέργειάς τους, εξ αιτίας της 24ωρης απεργίας της ΑΔΕΔΥ και του Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου Αθηνών.

Και χθες,

χωρίς να προηγηθεί η τετραήμερη προθεσμία γνωστοποίησης,

χωρίς να διατεθεί προσωπικό ελάχιστης εγγυημένης υπηρεσίας και προσωπικού ασφαλείας,

χωρίς να τηρηθεί η υποχρέωση δημοσίου διαλόγου του Ν 4808/2021,

η ΟΛΜΕ προβαίνει σε μία πρωτοφανή κίνηση που υπονομεύει ευθέως χιλιάδες μαθητές - υποψηφίους, προσθέτοντάς τους αβεβαιότητα τόσο για την ημερομηνία διεξαγωγής των εξετάσεων όσο και για το κύρος και το αδιάβλητο της διαδικασίας τους.

Είμαστε βέβαιοι ότι οι πρακτικές αυτές δεν εκφράζουν το σύνολο των εκπαιδευτικών, που έχουν αποδείξει ότι σέβονται τον παιδαγωγικό τους ρόλο και την προσπάθεια των μαθητών και των οικογενειών τους.

