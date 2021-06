Life

Τάκης Χρυσικάκος: στο νοσοκομείο με κορονοϊό παρά τον εμβολιασμό του

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο γνωστός ηθοποιός είχε κάνει και τις δύο δόσεις του εμβολίου, κάτι που δημοσιοποίησε ο ίδιος με ανάρτησή του στο Instagram.

Στο νοσοκομείο με κορονοϊό νοσηλεύεται για πάνω από μία εβδομάδα ο γνωστός ηθοποιός Τάκης Χρυσικάκος.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η κατάσταση της υγείας του είναι ελεγχόμενη καθώς ο κ. Χρυσικάκος είχε κάνει και τις δύο δόσεις του εμβολίου, κάτι που δημοσιοποίησε ο ίδιος με ανάρτησή του στο Instagram με τη σημείωση “Φτου ξελεφτερία”.

Σημειώνεται ότι ο Τάκης Χρυσικάκος βρισκόταν στη Θεσσαλονίκη για την παράσταση του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος “Ταξίδι μιας μεγάλης μέρας μέσα στη νύχτα” του Ευγένιου Ο Νηλ σε σκηνοθεσία Θανάση Σαράντου.

H πρεμιέρα του έργου είναι προγραμματισμένη για τις 14 Ιουλίου στον αύλειο χώρο της Μονής Λαζαριστών και δεν πρόκειται να αναβληθεί καθώς ο ρόλος του Τζέιμς Τάιρον που ερμηνεύει είναι σε διπλή διανομή με τον Πέρη Μιχαηλίδη.

Και μόλις ο κ. Χρυσικάκος αναρρώσει, θα ανέβει επί σκηνής καθώς θα ακολουθήσει και περιοδεία σε όλη την ελληνική επικράτεια.

Πηγή: thesstoday.gr