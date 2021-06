Κοινωνία

Θεσσαλονίκη: Πατέρας παρέσυρε με το αυτοκίνητό του την κόρη του

Το 2χρονο κοριτσάκι δίνει μάχη για να κρατηθεί στη ζωή.

Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται ένα κοριτσάκι 2 ετών, το οποίο παρασύρθηκε από το ΙΧ που οδηγούσε ο πατέρας της, σε περιοχή της Θεσσαλονίκης.

Το παιδάκι, που ήρθε με τους γονείς του από τη Γερμανία για να βαπτισθεί, νοσηλεύεται από το βράδυ της Παρασκευής σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Ιπποκρατείου με βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το κοριτσάκι παρασύρθηκε, κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες, από το αυτοκίνητο του πατέρα του, ενώ έπαιζε μέσα στην αυλή του σπιτιού τους. Ο πατέρας του επιχείρησε να βγάλει το αυτοκίνητο από την αυλή και το κακό δεν άργησε να γίνει.

Αρχικά, διακομίστηκε στο νοσοκομείο «Γεννηματάς» σε κρίσιμη κατάσταση και στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο «Ιπποκράτειο» νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης, όπου δίνει μάχη για να κρατηθεί στη ζωή.

