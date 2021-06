Αθλητικά

Euro 2020 – Δανία: η απίστευτη πατέντα των Δανών για να δουν το παιχνίδι χωρίς να μπουν καραντίνα!

Δανία – Άμστερνταμ, αγώνας κι επιστροφή σε μόλις 12 ώρες και μάλιστα οδικώς, για να μην μπουν σε πενθήμερη καραντίνα και να δουν το παιχνίδι με την Ουαλία.

Εκατοντάδες ποδοσφαιρόφιλοι από τη Δανία επιβιβάστηκαν αργά χθες βράδυ σε λεωφορεία στην Κοπεγχάγη για ένα 12ωρο ταξίδι στο Άμστερνταμ, εκμεταλλευόμενοι μια... τρύπα στους ταξιδιωτικούς περιορισμούς που ισχύουν για τον κορονοϊό, προκειμένου να παρακολουθήσουν διά ζώσης τη σημερινή (19:00) αναμέτρηση των Σκανδιναβών με την Ουαλία στην ολλανδική πρωτεύουσα για τη φάση των «16» του EURO 2020.

Οι ολλανδικές αρχές συστήνουν στους ταξιδιώτες από τη Δανία να μπουν σε απομόνωση για πέντε ημέρες από τη στιγμή που θα εισέλθουν στη χώρα και στη συνέχεια να υποβληθούν σε τεστ για τον κορονοϊό. Όμως, οι Δανοί ταξιδιώτες εξαιρούνται από την απομόνωση, εάν μείνουν λιγότερο από 12 ώρες στην Ολλανδία.

Αυτό το... κενό εκμεταλλεύονται κάποιοι υποστηρικτές της εθνικής Δανίας, οι οποίοι «γέμισαν» πέντε λεωφορεία και κάνουν το ταξίδι από την πατρίδα τους στο Άμστερνταμ και ξανά στην Κοπεγχάγη, μετάβαση την οποία οργάνωσε ολλανδικό ταξιδιωτικό πρακτορείο που ειδικεύεται στις... αποστολές Δανών φιλάθλων σε αγώνες της εθνικής ομάδας.

Προκειμένου η παραμονή των Δανών φιλάθλων στην Ολλανδία να μην ξεπεράσει τις 12 ώρες, ο διευθύνων σύμβουλος του πρακτορείου, Νικολάι Νίλσεν, ο οποίος ρύθμισε τις λεπτομέρειες του ταξιδιού, δήλωσε ότι «το σχέδιό μας είναι να πάμε στα σύνορα ανάμεσα στην Ολλανδία και τη Γερμανία και να περιμένουμε εκεί».

