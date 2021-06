Κοινωνία

Γλυκά Νερά - Daily Mail: το ημερολόγιο της Καρολάιν, ο “επικίνδυνος” σύζυγος και οι κωδικοί

Για δεύτερο ημερολόγιο της άτυχης 20χρονης κάνει λόγο η Daily Mail. Πώς χαρακτήριζε τον σύζυγό της και τι σχολιάζουν αξιωματικοί της βρετανικής αστυνομίας.

Στο ημερολόγιο της Καρολάιν, το οποίο βρέθηκε κάτω από στοίβες παπουτσιών, στο σπίτι της στα Γλυκά Νερά, κάνει αναφορά με άρθρο της η Daily Mail.

Όπως αναφέρεται στο δημοσίευμα, όλα όσα κατέγραφε η άτυχη 20χρονη στο ημερολόγιό της ήταν κωδικοποιημένα, με λέξεις τόσο στα ελληνικά, όσο και στα αγγλικά, γραμμένα με στυλό σε διάφορα χρώματα και με τρόπο που να μην μπορούν να διαβαστούν ποτέ από τον σύζυγό της.

«Το μοναδικό πρόσωπο, από το οποίο θα μπορούσε να κρύβει το ημερολόγιο, ήταν ο άντρας της» αναφέρει αστυνομική πηγή, την οποία επικαλείται η βρετανική εφημερίδα στο δημοσίευμα στην επίσημη ιστοσελίδα της. Βρετανοί ντετέκτιβ πιστεύουν ότι οι καταχωρήσεις της καταγράφουν τη βάναυση αλήθεια για το γάμο της με τον καθ ομολογία δολοφόνο της.

Ο αξιωματικός που μίλησε στη Daily Mail εξήγησε, για πρώτη φορά, τη σημασία αυτού που είχαν αποκρυπτογραφήσει: Δύο γράμματα που εμφανίζονται ξανά και ξανά είναι «DG». Πιστεύουν ότι αυτό σημαίνει «Dangerous Guy». Υπάρχει επίσης συχνή χρήση του «MAM» που σημαίνει «M...kas Antras Mou. Το «ΧΧ» εντοπίζεται επίσης σε διάφορα τμήματα τα οποία οι ειδικοί θεωρούν ότι είναι η συντομογραφία της λέξης «Ξύλο» στα Ελληνικά ή «ξυλοδαρμός» στα Αγγλικά.

"Αυτές οι καταχωρήσεις υποδηλώνουν ότι είχε σταδιακά συνειδητοποιήσει ότι παγιδεύτηκε σε μια κακοποιητική σχέση που τελικά κατέληξε στα τρομερά γεγονότα της 11ης Μαΐου" αναφέρει η βρετανική εφημερίδα.

"Λίγοι θα μπορούσαν να μαντέψουν τη ζοφερή πραγματικότητα της φαινομενικά ειδυλλιακής ζωής της, που ξεδιπλώνεται τώρα στο ημερολόγιό της" καταλήγει το δημοσίευμα.

