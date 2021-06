Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός – Πορτογαλία: κυριαρχεί η μετάλλαξη Δέλτα

Το παραλλαγμένο στέλεχος εντοπίζεται σε ποσοστό μεγαλύτερο του 70% στις νέες μολύνσεις που καταγράφονται στη Λισαβόνα.

Ποσοστό μεγαλύτερο από το 70% των περιστατικών μόλυνσης από την COVID-19 στην περιοχή της Λισαβόνας, προέρχονται από το παραλλαγμένο στέλεχος Δέλτα, το οποίο μεταδίδεται ταχύτατα σε άλλες περιοχές της χώρας, όπως εξήγησε μία αναφορά, αργά χθες το βράδυ, με τις αρχές να προσπαθούν να σταματήσουν μία ανησυχητική αύξηση των μολύνσεων.

Το Ινστιτούτο Υγείας Ricardo Jorge εξήγησε στην αναφορά του ότι το παραλλαγμένο στέλεχος Δέλτα, το οποίο εντοπίστηκε πρώτα στην Ινδία, αντιστοιχεί σε ποσοστό 51% των μολύνσεων στην κεντρική Πορτογαλία, με τα στοιχεία να δείχνουν ότι «εξαπλώνεται γρήγορα» όπως συνέβη στην Βρετανία.

Τα νέα περιστατικά μόλυνσης αυξήθηκαν χθες, κατά 1.604 κρούσματα, καταγράφοντας τη μεγαλύτερη αύξηση από τη 19η Φεβρουαρίου, όταν στη χώρα των δέκα εκατομμυρίων κατοίκων, εφαρμόζονταν λοκντάουν.

Συνολικά, η Πορτογαλία έχει αναφέρει 871.483 περιστατικά μόλυνσης με 17.081 θανάτους από την έναρξη της πανδημίας.

Παρά το γεγονός ότι τα περισσότερα από τα νέα περιστατικά μόλυνσης καταγράφονται στην πυκνοκατοικημένη περιοχή της Λισαβόνας, η περιοχή Αλγκάβρε στα νότια της χώρας, έχει τον υψηλότερο δείκτη μετάδοσης των κρουσμάτων «R» στο 1,34 σύμφωνα με την ίδια αναφορά.

Η αύξηση των κρουσμάτων καταγράφεται μετά το άνοιγμα της Πορτογαλίας στους τουρίστες από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τη Βρετανία στα μέσα Μαΐου. Η Πορτογαλία είναι εξαρτώμενη από τον τουρισμό. Οι περισσότερες επιχειρήσεις άνοιξαν και πάλι. Το καλοκαίρι έφτασε και οι παραλίες έχουν γεμίσει από κόσμο.

