Κοινωνία

Καστελλόριζο: προσωρινά κρατούμενοι οι Τούρκοι που προσπάθησαν να εμβολίσουν σκάφος

Οι δύο άνδρες επιχείρησαν να εμβολίσουν σκάφος του Λιμενικού με το ταχύπλοο τους σε περιοχή εντός ελληνικών χωρικών υδάτων.

Προσωρινά κρατούμενοι κρίθηκαν σήμερα, μετά την απολογία τους, με ομόφωνη απόφαση της τακτικής Ανακρίτριας Ρόδου και της Εισαγγελέως Πλημμελειοδικών, οι δύο Τούρκοι που συνελήφθησαν στην Μεγίστη από Λιμενικούς.

Οι δύο άνδρες, ηλικίας 25 και 31 ετών, επιχείρησαν να εμβολίσουν σκάφος του Λιμενικού με το ταχύπλοο τους σε περιοχή εντός ελληνικών χωρικών υδάτων, την Τρίτη 22 Ιουνίου 2021 και περί ώρα 00:20.

Το σκάφος του λιμενικού κατευθύνθηκε προς την θαλάσσια περιοχή νότια της νήσου Ρω και εντόπισε το ύποπτο σκάφος το οποίο κινούνταν χωρίς φώτα ναυσιπλοΐας. Με χρήση τηλεβόα του ζήτησε να ακινητοποιηθεί αλλά εκείνο ανέπτυξε ταχύτητα για να διαφύγει.

Το ύποπτο σκάφος κατά τη διάρκεια της καταδίωξης εκτελούσε επικίνδυνους ελιγμούς και προσπάθησε να εμβολήσει το σκάφος του Λιμενικού με αποτέλεσμα να ριφθούν προειδοποιητικές βολές σε ασφαλή σημεία και ακολούθως στην μηχανή του με αποτέλεσμα την ακινητοποίησή του. Από την έρευνα στο σκάφος βρέθηκε πλήθος σωσιβίων, που δεν δικαιολογείται η κατοχή τους.

Ο πρώτος δήλωσε ότι δεν γνωρίζει αν έχει κάνει κάτι παράνομο και ότι πήρε το σκάφος με τον φίλο του για να το πάνε στο Καλκάν για επισκευή. Το σκάφος ανήκει σε έναν άλλο φίλο του και πέρασαν κάτω από το Καστελλόριζο γιατί δεν είχαν έγγραφα μαζί τους και δεν ήθελαν να τους εντοπίσει η τουρκική ακτοφυλακή. Λίγη ώρα αφού ξεκίνησαν, όπως είπε, ξέμειναν από βενζίνη και ενώ προσπαθούσαν να γεμίσουν το ντεπόζιτο τούς εντόπισε η ελληνική ακτοφυλακή.

Πηγή: dimokratiki.gr