Αθλητικά

Euro 2020: Το πρώτο ντέρμπι της φάσης των “16”

Αντιμέτωπες θα βρεθούν την Κυριακή οι εθνικές της Πορτογαλίας και του Βελγίου

Οι αγώνες για τους «16», της πρώτης νοκ-άουτ φάσης του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος ποδοσφαίρου, συνεχίζονται την Κυριακή (27/06), με την Ολλανδία να φαντάζει ως το μεγάλο φαβορί απέναντι στην Τσεχία στην «Πούσκας Αρένα» της Βουδαπέστης (19:00). Τρεις ώρες αργότερα (22:00) ακολουθεί το πρώτο μεγάλο «ντέρμπι» της φάσης των «16» στο «Λα Καρτούχα» της Σεβίλης, ανάμεσα στο Βέλγιο των Κέβιν ντε Μπρόινε και Ρομέλου Λουκάκου και την Πορτογαλία του σπουδαίου Κριστιάνο Ρονάλντο των αμέτρητων ρεκόρ.

Στις 19:00 στη Βουδαπέστη, η Ολλανδία μπαίνει στο γήπεδο από θέση ισχύος απέναντι στους Τσέχους. Η ομάδα του Φρανκ ντε Μπουρ τερμάτισε πρώτη στον Γ΄ όμιλο, με το απόλυτο νικών κόντρα σε Ουκρανία (3-2), Αυστρία (2-0) και Β. Μακεδονία (3-0), σημείωσε τα περισσότερα γκολ στη φάση των ομίλων και δείχνει έτοιμη για να φτάσει όσο πιο ψηλά γίνεται στη διοργάνωση. Η μεγαλύτερη απώλεια για τους «οράνιε» είναι ο Λουκ ντε Γιονγκ που θα χάσει το υπόλοιπο του τουρνουά, λόγω τραυματισμού στο γόνατο.

Οι Τσέχοι είνα το αουτσάιντερ, αλλά σίγουρα δεν θα είναι εύκολος αντίπαλος για τους Ολλανδούς. Τερμάτισαν στην τρίτη θέση του Δ΄ ομίλου με 4 βαθμούς και δείχνουν πολύ σκληρή και συγκροτημένη ομάδα. Ο Γιάροσλαβ Σίλχαβι δεν έχει προβλήματα απουσιών, πέραν του τιμωρημένου Μπόριλ, και θα βασιστεί ξανά στην εκτελεστική δεινότητα του Πάτρικ Σικ.

Όποια ομάδα προκριθεί, θα αντιμετωπίσει στα προημιτελικά το νικητή του ζευγαριού Ουαλία-Δανία στις 3 Ιουλίου, στο Ολυμπιακό Στάδιο του Μπακού.

Στο έτερο ζευγάρι της ημέρας, οι Βέλγοι εντυπωσίασαν στον Β΄ όμιλο, τερματίζοντας στην κορυφή με τρεις νίκες σε ισάριθμα παιχνίδια κόντρα σε Ρωσία, Δανία και Φινλανδία. Και με πολύ πειστικές εμφανίσεις, δείχνοντας πληρότητα σε όλες τις γραμμές, ειδικά απ' τη στιγμή που εντάχθηκαν στο αγωνιστικό πλάνο και οι Κέβιν ντε Μπρόινε, Εντέν Αζάρ και Άξελ Βίτσελ. Μοιάζουν φαβορί και σίγουρα δείχνουν πλέον πολύ πιο «ώριμοι» σαν ομάδα, μετά την πορεία τους ως τα ημιτελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2018.

Απ' την άλλη πλευρά οι Πορτογάλοι, αν και ξεκίνησαν με νίκη επί της Ουγγαρίας στον ΣΤ΄ όμιλο, δοκιμάστηκαν «γερά» μετά τη βαριά ήττα με 4-2 από τη Γερμανία, αλλά πήραν εντέλει το εισιτήριο για τους «16» ως 3οι στο γκρουπ, μετά τo ισόπαλο 2-2 με τη Γαλλία. Ο Κριστιάνο Ρονάλντο των ρεκόρ (πρώτος σκόρερ μέχρι στιγμής στο EURO 2020 με 5 γκολ) παραμένει το «Α» και το «Ω» για την ομάδα του Φερνάντο Σάντος, που καλείται να πάρει περισσότερα πράγματα κι απ' τους υπόλοιπους σταρ της.

Όποια ομάδα προκριθεί, θα αντιμετωπίσει στα προημιτελικά το νικητή του ζευγαριού Ιταλία-Αυστρία στις 2 Ιουλίου στην «Αλιάντς Αρένα» του Μονάχου.

Το πρόγραμμα της Κυριακής 27 Ιουνίου για τη φάση των «16» του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος 2020:

19:00 Puskas Arena (Βουδαπέστη), Ολλανδία-Τσεχία

Διαιτητής: Σεργκέι Καράσεφ (Ρωσία)

Πιθανές Συνθέσεις:

ΟΛΛΑΝΔΙΑ (Φρανκ ντε Μπουρ): Στεκέλενμπουργκ - Ντε Λιχτ, Ντε Φράι, Μπλιντ - Ντάμφρις, Ντε Ρουν, Βαϊνάλντουμ, Φρένκι Ντε Γιονγκ, Φαν Άανχολτ - Ντεπάι, Μάλεν

***Χάνουν το επόμενο ματς αν «κιτρινιστούν»: Ντε Ρουν

ΤΣΕΧΙΑ (Γιάροσλαβ Σίλχαβι): Βάτσλικ - Τσούφαλ, Τσελούτσκα, Κάλας, Καντεράμπεκ - Σούτσεκ, Χόλες - Μάσοπουστ, Νταρίντα, Γιάνκτο - Σικ

***Χάνουν το επόμενο ματς αν «κιτρινιστούν»: Μάσοπουστ, Χλόζεκ

22:00 La Cartuja (Σεβίλη), Βέλγιο-Πορτογαλία

Διαιτητής: Φέλιξ Μπριχ (Γερμανία)

Πιθανές Συνθέσεις:

ΒΕΛΓΙΟ (Ρομπέρτο Μαρτίνεθ): Κουρτουά - Αλντερβάιρελντ, Βερμάελεν, Βερτόνγκεν - Μενιέ, Ντε Μπρόινε, Βίτσελ, Τοργκάν Αζάρ - Καράσκο, Εντέν Αζάρ, Λουκάκου

***Χάνουν το επόμενο ματς αν «κιτρινιστούν»: Τοργκάν Αζάρ

ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ (Φερνάντο Σάντος): Ρουί Πατρίσιο - Σεμέδο, Ρούμπεν Ντίας, Πέπε, Γκερέιρο - Μουτίνιο, Ρενάτο Σάντσες, Παλίνια – Μπερνάρντο Σίλβα, Κριστιάνο Ρονάλντο, Ζότα

***Χάνουν το επόμενο ματς αν «κιτρινιστούν»: Ρούμπεν Ντίας

Υπερθέαμα στον ΑΝΤ1

Οι αγώνες της φάσης των "16" του Euro 2020 θα μεταδοθούν απευθείας από τον ΑNT1, ενώ η ποδοσφαιρική πανδαισία εμπλουτίζεται με εκπομπές και εκλεκτούς καλεσμένους.

Κάθε μεσημέρι στις 16:00 το “Euroday” με τους Δημοσθένη Γεωργακόπουλο και Ηλία Βλάχο θα ανοίγει το ποδοσφαιρικό δεκάωρο πρόγραμμα του σταθμού για το μεγαλύτερο αθλητικό event του καλοκαιριού.

Σταύρος Σβήγκος, Γιώργος Λέντζας, Νικόλας Ράπτης και Χάρης Νταρζάνος είναι στον ΑΝΤ1 με την εκπομπή “Παίξτε μπάλα”. Η ανατρεπτική παρέα θα μαζεύεται κάθε βράδυ στην… ταράτσα, για να σχολιάσει με χιουμοριστική διάθεση και ιδιαίτερο τρόπο τα highlights του Euro 2020 και όχι μόνο.