Παναθηναϊκός: Ανακοινώθηκε ο Πρίφτης

"Εποχή" Δημήτρη Πρίφτη στην "πράσινη" ΚΑΕ.

Ο Δημήτρης Πρίφτης είναι και «με τη βούλα» ο νέος προπονητής της ομάδας μπάσκετ του Παναθηναϊκού, καθώς η «πράσινη» ΚΑΕ γνωστοποίησε σήμερα την πρόσληψη του έμπειρου τεχνικού για τα επόμενα τρία χρόνια. Υπενθυμίζεται ότι ο Πρίφτης επιστρέφει στο «τριφύλλι», καθώς έχει διατελέσει βοηθός προπονητή στον Παναθηναϊκό, πλάι στον Φραγκίσκο Αλβέρτη, ενώ διαδέχεται στο «τιμόνι» των «πράσινων» τον Όντεντ Κάτας.

Η ανακοίνωση της ΚΑΕ Παναθηναϊκός:

«Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός ΟΠΑΠ ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας της με τον Δημήτρη Πρίφτη για τα επόμενα τρία χρόνια.

Στις πρώτες του δηλώσεις ως προπονητής του Παναθηναϊκού ΟΠΑΠ, ο Δημήτρης Πρίφτης δήλωσε στο paobc.gr: «Είναι μεγάλη χαρά και τιμή να εργαστώ στον Παναθηναϊκό. Ταυτόχρονα είναι και μεγάλη ευθύνη και γνωρίζω απόλυτα τις απαιτήσεις αλλά και τις δυσκολίες. Ο Παναθηναϊκός είναι μία από τις σπουδαιότερες ομάδες στην Ευρώπη διαχρονικά. Γνωρίζω πως είναι μια ιδιαίτερη περίοδος για την ομάδα και είναι αρκετά τα πράγματα που πρέπει να διαχειριστώ. Όλα πρέπει να γίνουν με πνεύμα συλλογικό και σε αυτή την προσπάθεια είναι απαραίτητο να συμβάλλουν όλοι. Από τους ανθρώπους της ομάδας, τη διοίκηση, τους προπονητές, το σταφ, τους παίκτες -φυσικά- αλλά και τον κόσμο που είναι αναπόσπαστο κομμάτι του Συλλόγου. Ευχαριστώ τη διοίκηση για την εμπιστοσύνη της. Θα προσπαθήσω με εργατικότητα, με συνείδηση και με αίσθημα ευθύνης να μπω στον μακρύ αγώνα της χρονιάς που έρχεται. Στόχος μας είναι να φτιάξουμε μία ομάδα που θα σέβεται όλους τους αντιπάλους αλλά δεν θα φοβάται κανέναν».

Ο Δημήτρης Πρίφτης γεννήθηκε στην Αθήνα στις 27 Οκτωβρίου του 1968. Ξεκίνησε την προπονητική του σταδιοδρομία μέσω των τμημάτων υποδομής του ΑΝΟΓ, του Άρη Γλυφάδας και του Γ.Σ. Αργυρούπολης. Ακολούθησε το τμήμα γυναικών του Κρόνου Αγίου Δημητρίου, το ανδρικό τμήμα του Αιγαίου Γλυφάδας και οι Εσπερίδες, από το 1998 ως το 2000, με τις οποίες κατάφερε να ανέβει στην Α1 κατηγορία.

Εν συνεχεία, ανέλαβε βοηθός προπονητή του Ντιρκ Μπάουερμαν στην ομάδα της Δάφνης, ενώ την επόμενη σεζόν, διετέλεσε άμεσος συνεργάτης του Θόδωρου Μπολάτογλου στον Ιωνικό Νίκαιας.

Από το 2003 ως το 2009 παρέμεινε στην ΑΕΚ ως μέλος του τεχνικού της επιτελείου. Το 2008, ξεκίνησε τη συνεργασία του με την Εθνική Ελλάδος, συνεχίζοντας μέχρι το 2012 και επιστρέφοντας στη θέση του assistant coach το 2014.

Το 2009-10, συνεργάστηκε με τον Φώτη Κατσικάρη και τον Ντέιβιντ Μπλατ στον πάγκο του Άρη, πριν συνεχίσει ως πρώτος προπονητής στην ομάδα της Καβάλας, για την επόμενη διετία.

Ακολούθησε η θητεία του στον Ίκαρο Καλλιθέας τη σεζόν 2012-2013 και τον Κολοσσό Ρόδου την επόμενη χρονιά, το φινάλε της οποίας τον βρήκε στον πάγκο του Παναθηναϊκού στο πλευρό του Φραγκίσκου Αλβέρτη. Με τους πράσινους πήρε το μετάλλιο του πρωταθλητή Ελλάδος.

Από το καλοκαίρι του 2014 ανέλαβε πρώτος προπονητής του Άρη, με τον οποίο κατέλαβε την τέταρτη θέση του ελληνικού πρωταθλήματος του 2015 και του του 2016, όταν και αναδείχθηκε κορυφαίος κόουτς του ελληνικού πρωταθλήματος.

Στις 3 Ιουλίου του 2017 αποχώρησε από τον Άρη, ενώ την ίδια μέρα ανακοινώθηκε από την Unicks Kazan όπου και παρέμεινε μέχρι το καλοκαίρι του 2021. Στην τελευταία του σεζόν (2020-2021) οδήγησε τη ρωσική ομάδα στη Euroleague καθώς έφτασε μέχρι τον τελικό του Eurocup. Στην VTB League, η Unicks έφτασε επίσης ως την τελική φάση όπου και αντιμετώπισε την CSKA Moscow».

