Παναθηναϊκός: Ο Μολό αποχαιρέτισε το “τριφύλλι”

Το μήνυμα του 32χρονου Γάλλου στους οπαδούς του Παναθηναϊκού.

Οριστικά παρελθόν αποτελεί από τον Παναθηναϊκό ο Γιοάν Μολό, ο οποίος ενημερώθηκε πως δεν θα ανανεωθεί το συμβόλαιό του που ολοκληρώνεται στις 30 Ιουνίου.

Ο 32χρονος Γάλλος, με ένα προσωπικό μήνυμα στο Instagram, ενημέρωσε τους φίλους του «τριφυλλιού» ότι αποχωρεί από τον Παναθηναϊκό, ευχαρίστησε όλους όσοι ήταν μαζί του σ' αυτή τη διετία, αλλά και την ομάδα για όσα του έδωσε κι ευχήθηκε να «λάμψει» και πάλι ο σύλλογος.

Αναλυτικά το μήνυμα του Γιοάν Μολό:

«Σήμερα είναι μια δυσάρεστη μέρα αλλά θα ήθελα να μοιραστώ τα συναισθήματά μου. Θα ήθελα να πω ένα "ευχαριστώ" στον Παναθηναϊκό. Το ξεκίνημα δεν ήταν καλό, αλλά το φινάλε ήταν ακριβώς αυτό που πραγματικά είμαι. Ευχαριστώ για το προνόμιο να παίξω με αυτή τη φανέλα και τον κόσμο και τους ανθρώπους της ομάδας για τις κατευθύνσεις που μου έδωσαν.

Μπορεί ορισμένες φορές το να δίνεις το 150% να μην είναι αρκετό, όμως δεν μετανιώνω για τίποτα. Έδωσα και την ψυχή μου και κλείνει αυτό το κεφάλαιο περήφανος. Ήταν δύσκολος και μακρύς δρόμος όμως έδειξα σε όλους πως όταν έχουμε αποφασιστικότητα δεν μας σταματάει κανείς.

Ευχαριστώ τον Θεό για την πίστη που μου έδειξε κάθε μέρα, όταν δεν με πίστευαν. Θα συνεχίσω να παλεύω για το όνειρό μου. Είναι δύσκολο να πω "αντίο", οπότε θα πω εις το επανιδείν... Σας ευχαριστώ. Εύχομαι να λάμψει ξανά η πράσινη φανέλα».

