Αθλητικά

Formula 1: Στην Αγία Πετρούπολη το ρωσικό γκραν πρι το 2023

Αλλάζει… πίστα ο αγώνας της Formula 1 στη Ρωσία.

Αλλάζει... σπίτι το ρωσικό grand prix της Formula 1 το 2023, καθώς επιτεύχθηκε συμφωνία, προκειμένου ο αγώνας να “μετακομίσει” από τις όχθες της Μαύρης Θάλασσας σε μια νέα πίστα έξω από την Αγία Πετρούπολη.

Το σιρκουί “Autodrom Igora Drive” σχεδιάστηκε από τον Χέρμαν Τίλκε και θα αντικαταστήσει την πίστα του Σότσι, η οποία φιλοξενεί το ρωσικό grand prix από το 2014, όταν ο αγώνας συμπεριλήφθηκε για πρώτη φορά στο καλαντάρι της Formula 1.

Η πίστα στην Αγία Πετρούπολη πήρε στα τέλη του 2020 άδεια “Grade 1” (σ.σ. η άδεια αυτή δίνει τη δυνατότητα “φιλοξενίας” γκραν πρι Φόρμουλα Ένα) και ετοιμάζεται πλέον να γίνει το δεύτερο σιρκουί στη Ρωσία, το οποίο θα... υποδεχθεί το κορυφαίο πρωτάθλημα του μηχανοκίνητου αθλητισμού.

Το φετινό grand prix της Ρωσίας είναι προγραμματισμένο να διεξαχθεί στην πίστα του Σότσι στις 26 Σεπτεμβρίου, ενώ εκεί θα πραγματοποιηθεί και ο αγώνας του 2022.