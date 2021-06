Κοινωνία

Παγκόσμια ημέρα κατά των ναρκωτικών - ΚΕΘΕΑ: Φαγητό σε άστεγους και άπορους

Δεκάδες μερίδες μοίρασαν εθελοντές στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στέλνοντας μήνυμα κοινωνικής αλληλεγγύης.

Φρεσκομαγειρεμένο γιουβετσάκι, γλυκά, φρούτα και νερά “φίλεψαν” άστεγους και άπορους, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, μέλη και εργαζόμενοι του ΚΕΘΕΑ Ιθάκη, σε συνεργασία με τη μονάδα streetwork του ΚΕΘΕΑ Προμηθέας, τιμώντας τη σημερινή παγκόσμια ημέρα κατά των ναρκωτικών.

Όπως είπε στο Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων (ΑΠΕ-ΜΠΕ) η Μαρία Θεοχαράκη, αναπληρώτρια υπεύθυνη του ΚΕΘΕΑ Προμηθέας, η Κινητή Μονάδα του ΚΕΘΕΑ στάθμευσε το μεσημέρι στην πλατεία Αριστοτέλους, πίσω από το άγαλμα Βενιζέλου και μοίρασε 150 μερίδες φαγητού που είχαν μαγειρέψει τα μέλη του ΚΕΘΕΑ.

«Επιπλέον, ετοιμάσαμε άλλες 43 μερίδες που θα τις δώσουμε στους ωφελούμενους που βρίσκονται στο Υπνωτήριο Αστέγων του Δήμου Θεσσαλονίκης» προσέθεσε η κ. Θεοχαράκη. Άλλωστε, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του ΚΕΘΕΑ, «η θεραπευτική κοινότητα είναι μέρος της ευρύτερης κοινότητας και το σύνθημα “Στάσου πλάι μου” που είναι το μήνυμα και της φετινής Παγκόσμιας Μέρας, δεν είναι απλά μια έκκληση για την υποστήριξη του έργου της απεξάρτησης, αλλά αποτελεί μια αναγνώριση της ανάγκης για αμοιβαιότητα, κοινωνική ευθύνη και νοιάξιμο για όσα μας περιβάλλουν».

«Η κρίση που έχει προκαλέσει η πανδημία έχει πολλαπλασιάσει την ομάδα εκείνη των συνανθρώπων μας που δεν έχουν τη δυνατότητα να ικανοποιήσουν ακόμη και βασικές ανάγκες, όπως το φαγητό. Η θεραπευτική κοινότητα “Ιθάκη” στηρίζει τη φιλοσοφία της στις αρχές της αλληλεγγύης, μιας αλληλεγγύης που δεν μπορεί και δεν πρέπει να περιορίζεται στην κύκλο των μελών της, αντίθετα αποκτά νόημα όταν αλληλοεπιδρά με την κοινωνία» αναφέρεται στην ανακοίνωση.

