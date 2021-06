Αθλητικά

Βασίλης Σπανούλης: Το φινάλε ενός θρύλου

Ο Σπανούλης αποφάσισε να "κρεμάσει τα παπούτσια του".

«Τέλος» στην καριέρα του αποφάσισε να βάλει ο Βασίλης Σπανούλης! Το απόγευμα του Σαββάτου ο αρχηγός του Ολυμπιακού γνωστοποίησε μέσω του επίσημου λογαριασμού του στο Instagram ότι σταματά το μπάσκετ!

Ένας από τους κορυφαίους που ανέδειξε ποτέ το ελληνικό μπάσκετ αποφάσισε να «κρεμάσει τα παπούτσια του». Ο «κάπτεν» του Ολυμπιακού, αφού συναντήθηκε πρώτα με τους ιδιοκτήτες της ΚΑΕ, αδερφούς Αγγελόπουλους, τους έκανε γνωστή την απόφασή του να βάλει τέλος στην τεράστια καριέρα του.

Η ανάρτησή του: «Πριν από λίγο ανακοίνωσα στους προέδρους ότι ήρθε η ώρα να κλείσει το μεγαλύτερο κεφάλαιο της ζωής μου και τους ευχαρίστησα για όσα πετύχαμε μαζί. Ήταν μια δύσκολη απόφαση αλλά δεν ήταν στενάχωρη.Το μπάσκετ μου χάρισε ένα ανεπανάληπτο ταξίδι γεμάτο από έντονες στιγμές και μεγάλες συγκινήσεις. Μου έδωσε τα πάντα και του έδωσα τα πάντα. Ο Ολυμπιακός αποδείχτηκε το πεπρωμένο μου και το πιο όμορφο λιμάνι μου. Φεύγω περήφανος για όσα σπουδαία κατακτήθηκαν αλλά και για όσα μετά από σκληρή μάχη χάθηκαν. Πάνω απ' όλα φεύγω γεμάτος, γιατί έζησα περισσότερα απ’ όσα ονειρεύτηκα.Μέσα από την καρδιά μου θέλω να ευχαριστήσω όλους όσοι ήταν στο πλευρό μου όλα αυτά τα χρόνια, τους προέδρους, τους προπονητές, τους συμπαίκτες, τους συνεργάτες και τους αντιπάλους, μα πάνω από όλα θέλω να ευχαριστήσω όλους τους φιλάθλους για την αγάπη τους. Αυτή η αγάπη ήταν που μου έδινε τη δύναμη να προσπαθώ πιο σκληρά κάθε μέρα κι αυτή η αγάπη θα είναι για πάντα οδηγός μου. ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΟΛΟΥΣ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΡΔΙΑ ΜΟΥ. ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΠΑΝΟΥΛΗΣ, ΕΝΑ ΠΑΙΔΙ ΠΟΥ ΟΝΕΙΡΕΥΤΗΚΕ ΝΑ ΠΑΙΞΕΙ ΜΠΑΣΚΕΤ...»



