Wimbledon: Τσιτσιπάς και Σάκκαρη, μαζί στην “αυλαία”

Οι αντίπαλοι του Τσιτσιπά και της Σάκκαρη στο Major του Λονδίνου.

Την ίδια ημέρα (Δευτέρα, 28/06) ρίχνονται στη μάχη του Wimbledon. Στέφανος Τσιτσιπάς και Μαρία Σάκκαρη.

Μετά από την εντυπωσιακή τους παρουσία στο Roland Garros (σ.σ. ο 22χρονος πρωταθλητής ηττήθηκε στον τελικό, ενώ η 25χρονη πρωταθλήτρια στον ημιτελικό), Τσιτσιπάς και Σάκκαρη θα επιδιώξουν το καλύτερο δυνατό και στο Major του Λονδίνου.

Ο κορυφαίος τενίστας όλων των εποχών στην Ελλάδα αντιμετωπίζει τον Αμερικανό, Φράνσις Τιάφο (νο56 στον κόσμο), ενώ βρίσκεται στο ίδιο μισό του ταμπλό με τον Νόβακ Τζόκοβιτς, ο οποίος την ίδια μέρα αντιμετωπίζει τον Ντρέιπερ.

Όσον αφορά την Σάκκαρη, θα τεθεί αντιμέτωπη με την αριστερόχειρα Ολλανδή (νο84 στην κατάταξη της WTA), Αράντσα Ρους. Στο παρελθόν οι δυο τους έχουν παίξει δύο φορές, με την Ελληνίδα να έχει πανηγυρίσει ισάριθμες, χωρίς, μάλιστα, να χάσει σετ!

