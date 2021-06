Υγεία - Περιβάλλον

Πρασσάς για κορονοϊό στον ΑΝΤ1: Νέα έξαρση των κρουσμάτων το φθινόπωρο (βίντεο)

Στο “μικροσκόπιο” των επιστημόνων η μετάλλαξη “Δέλτα”, εξαιτίας της υψηλής μεταδοτικότητας, ιδίως σε περιοχές με χαμηλή εμβολιαστική κάλυψη. ​

Του Θάνου Κλωνόπουλου

“Απειλή” στην πρόοδο κατά του κορονοϊού αποτελεί η μετάλλαξη “Δέλτα”. Τα μαθηματικά μοντέλα των ειδικών προειδοποιούν για έξαρση της διασποράς μετά τον Αύγουστο.

«Με το που θα αρχίσει να ξανακρυώνει ο καιρός, με το που θα αρχίσουν να ξαναγεμίζουν οι πόλεις, με το που θα αρχίσουμε να μαζευόμαστε ξανά σε εσωτερικούς χώρους, είναι σχεδόν βέβαιο ότι θα ξαναδούμε μία έξαρση. Αλλά είναι βέβαιο ότι δεν θα μας βρει στην ίδια βάρκα.», εξηγεί ο Ιωάννης Πρασσάς, διδάκτωρ Μοριακής Βιολογίας και ερευνητής στο Mount Sinai Hospital.

Τα περισσότερα κρούσματα της ινδικής μετάλλαξης στην Ελλάδα, εμφανίζονται στην Κρήτη. Θα αυξηθεί η επιδημιολογική και εργαστηριακή επιτήρηση, ενώ από τους υπεύθυνους τονίζεται η ανάγκη να επιταχυνθεί ο εμβολιασμός. «Εμβολιαζόμαστε και αφήνουμε τους επιστήμονες να αγχώνονται για τις μεταλλάξεις», σημειώνει ο κ. Πρασσάς.

Οι υγειονομικές υπηρεσίες, σύμφωνα με πληροφορίες, θέλουν μέσα στις επόμενες 60 ημέρες να επιτευχθεί το “τείχος ανοσίας” ενώ ξεκαθαρίζουν ότι όπου υπάρξει ανάγκη, θα επιβληθούν τοπικά lockdown.

Σύμφωνα με δημοσκόπηση που δημοσιεύεται στην εφημερίδα “Πρώτο Θέμα” το 65% των ερωτηθέντων απαντάει ότι πρέπει να γίνει υποχρεωτικός ο εμβολιασμός, ενώ σε περίπτωση άρνησης εμβολιασμού από κάποιον εργαζόμενο σε δημοσία θέση, το 45,8% θεωρεί ότι θα πρέπει να απομακρύνεται από τη θέση του με μετάθεση σε άλλη υπηρεσία.

Μέσα στην επόμενη εβδομάδα αναμένεται να ανακοινωθούν από την Κυβέρνηση διευκολύνσεις σε όσους έχουν εμβολιαστεί. Ανάμεσα σε αυτές - σύμφωνα με πληροφορίες του ΑΝΤ1 - είναι η ελεύθερη πρόσβαση σε κλειστούς δημόσιους χώρους, ενώ θα μπορούν να ταξιδεύουν ή να παραβρίσκονται σε ψυχαγωγικές εκδηλώσεις, χωρίς την υποχρέωση να υποβάλλονται σε τεστ.

Αυξήθηκε το Σάββατο ο απολογισμός των θυμάτων της COVID-19 στην Ελλάδα, ενώ αποκλιμακώνεται σταδιακά ο αριθμός των ασθενών που νοσηλεύονται διασωληνωμένοι ανά την επικράτεια. Ο ΕΟΔΥ ανακοίνωσε, το απόγευμα του Σαββάτου, 375 νέα κρούσματα κορονοϊού. Από αυτά, 11 είναι εισαγόμενα εκ των οποίων 4 εντοπίστηκαν κατόπιν ελέγχων στις πύλες εισόδου της χώρας.

