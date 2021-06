Κοινωνία

NOTAM: Παράταση οδηγιών για πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού

Τι προβλέπουν για τους ταξιδιώτες οι οδηγίες για τον περιορισμό της διασποράς του κορονοϊού.

Παρατείνονται οι αεροπορικές οδηγίες έως το Σάββατο 3 Ιουλίου προς επιβάτες πτήσεων εξωτερικού και έως τη Δευτέρα 5 Ιουλίου ώρα 06:00 το πρωί προς επιβάτες πτήσεων εσωτερικού σε νησιωτικούς προορισμούς, που έχουν ως στόχο τον περιορισμό της διασποράς της νόσου COVID-19.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με ανακοίνωση της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, οι παρατάσεις των αεροπορικών οδηγιών εξωτερικού που θα ισχύουν έως 3/7/21 προβλέπουν τα ακόλουθα:

-Απαγορεύσεις υπηκόων από τρίτες χώρες. Προϋποθέσεις εισόδου επιβατών στη χώρα για πτήσεις από το εξωτερικό: σύμφωνα με την notam ισχύει απαγόρευση εισόδου στη χώρα των υπηκόων τρίτων κρατών πλην των κρατών της Ε.Ε. και της Συμφωνίας Σένγκεν, συμπεριλαμβανομένων των συζύγων τους ή των προσώπων με τα οποία αυτοί έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης, καθώς και των ανηλίκων τέκνων τους. Εξαιρούνται οι επιβάτες που ταξιδεύουν για ουσιώδεις λόγους (essential reasons) και οι μόνιμοι κάτοικοι των ακόλουθων 26 χωρών: Αυστραλία, Βόρεια Μακεδονία, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, Ηνωμένο Βασίλειο, Ισραήλ, Καναδάς, Λευκορωσία, Μπαχρέιν, Νέα Ζηλανδία, Νότια Κορέα, Κατάρ, Κίνα, Κουβέιτ, Ουκρανία, Ρουάντα, Ρωσία, Σαουδική Αραβία, Σερβία, Σιγκαπούρη, Ταϊλάνδη, Βοσνία-Ερζεγοβίνη, Μαυροβούνιο, Αλβανία, Ιαπωνία και Λίβανος.

-Αεροπορική οδηγία για PLF: Όλοι οι ταξιδιώτες προς Ελλάδα, ανεξαρτήτως υπηκοότητας, συμπληρώνουν την ηλεκτρονική φόρμα PLF (Passenger Locator Form), στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://travel.gov.gr. έως την προηγούμενη ημέρα πριν από την άφιξή τους στη χώρα.

-Είσοδος στην Ελλάδα με πιστοποιητικό εμβολίου, ή αρνητικό test PCR, ή RAPID TEST, ή βεβαίωση νόσησης, ή ψηφιακό πιστοποιητικό: Για τους ταξιδιώτες προς Ελλάδα προϋπόθεση εισόδου στη χώρα είναι μια από τις παρακάτω:

Να έχουν ολοκληρώσει προ τουλάχιστον δεκατεσσάρων ημερών τον εμβολιασμό για κορονοϊό COVID-19 και να προσκομίσουν πιστοποιητικό εμβολιασμού, στην ελληνική, αγγλική, γαλλική, γερμανική, ιταλική, ισπανική ή ρωσική γλώσσα, το οποίο να έχει εκδοθεί από δημόσια αρχή.

Να έχουν διαγνωσθεί αρνητικοί σε εργαστηριακό έλεγχο για κορονοϊό COVID-19 με τη μέθοδο PCR εντός των τελευταίων 72 ωρών ή 48 ωρών πριν από την άφιξή τους στην Ελλάδα ως προς τον έλεγχο με rapid test.

Εναλλακτικά, οι ταξιδιώτες προς Ελλάδα πρέπει να φέρουν βεβαίωση νόσησης ισχύος 2 έως 9 μηνών από την αναγραφόμενη σε αυτό ημερομηνία νόσησης που έχει εκδοθεί με την παρέλευση τριάντα ημερών από τον πρώτο θετικό έλεγχο από δημόσια αρχή σύμφωνα με την οικεία νομοθεσία.

Επίσης, οι ταξιδιώτες πτήσεων από το εξωτερικό δύναται να φέρουν, σε ψηφιακή ή έντυπη μορφή, ευρωπαϊκό ψηφιακό πιστοποιητικό COVID-19 στο οποίο περιέχονται πληροφορίες σχετικά με τον εμβολιασμό ή το αποτέλεσμα του τελευταίου ελέγχου (rapid test 48 ωρών ή PCR 72 ωρών), ή τη νόσηση από τον κορονοϊό COVID-19.

Έλεγχοι σε παιδιά από 12 ετών και άνω: Η υποχρέωση των προϋποθέσεων, (εμβόλιο ή αρνητικό τεστ ή βεβαίωση νόσησης ή ψηφιακό πιστοποιητικό), για είσοδο στη Ελλάδα ισχύει και για παιδιά από δώδεκα (12) ετών και άνω.

-Notam για Μαυροβούνιο: Οι μόνιμοι κάτοικοι Μαυροβουνίου θα εισέρχονται στην Ελλάδα υπό τις εξής προϋποθέσεις: α) να έχουν ολοκληρώσει προ τουλάχιστον δεκατεσσάρων ημερών τον εμβολιασμό για κορονοϊό COVID-19 και β) να έχουν διαγνωσθεί αρνητικοί σε εργαστηριακό έλεγχο με τη μέθοδο PCR για κορονοϊό COVID-19.

Δειγματοληπτικός έλεγχος ταξιδιωτών με RAPID TEST: Σε όλους τους επιβάτες εξωτερικού επιπρόσθετα θα γίνεται και δειγματοληπτικός έλεγχος (rapid test) κατά την άφιξή τους, βάσει της διαδικασίας που προβλέπει το Passenger Locator Form. Σε περίπτωση που τα τεστ διαπιστώσουν επιβάτη θετικό, η καραντίνα θα ισχύει για 10 μέρες, ενώ αν ο επιβάτης εξωτερικού είναι εμβολιασμένος και το rapid test κατά την άφιξή του δείξει ότι είναι θετικός στη νόσο θα παραμένει σε απομόνωση για 7 μέρες. Και στις δύο περιπτώσεις (10 ή 7 μέρες προσωρινού περιορισμού), προκειμένου να γίνει άρση της καραντίνας, τα πρόσωπα υπόκεινται σε υποχρεωτικό εργαστηριακό έλεγχο με τη μέθοδο PCR την τελευταία ημέρα του προσωρινού περιορισμού τους.

Παρατείνονται και οι οδηγίες προς επιβάτες πτήσεων εσωτερικού σε νησιωτικούς προορισμούς

Επίσης, παρατείνεται μέχρι τη Δευτέρα 5 Ιουλίου και ώρα 06:00 η notam με τις οδηγίες προς επιβάτες πτήσεων εσωτερικού σε νησιωτικούς προορισμούς.

Ειδικότερα, όλοι οι επιβάτες πτήσεων εσωτερικού προς νησιωτικούς προορισμούς, οφείλουν να πληρούν μία από τις παρακάτω προϋποθέσεις:

να έχουν ολοκληρώσει προ τουλάχιστον δεκατεσσάρων ημερών τον εμβολιασμό για κορονοϊό COVID-19 και να προσκομίσουν πιστοποιητικό εμβολιασμού, που να έχει εκδοθεί μέσω της ιστοσελίδας https://www.gov.gr/ipiresies/ugeia-kai-pronoia/koronoios-covid-19/pistopoietiko-emboliasmou. Εφόσον πρόκειται για αλλοδαπούς προερχόμενους από το εξωτερικό, να έχουν ολοκληρώσει προ τουλάχιστον δεκατεσσάρων ημερών τον εμβολιασμό για κορονοϊό COVID-19 και να προσκομίζουν πιστοποιητικό εμβολιασμού, στην ελληνική, αγγλική, γαλλική, γερμανική, ισπανική, ιταλική ή ρωσική γλώσσα, το οποίο να έχει εκδοθεί από δημόσια αρχή, σύμφωνα με την οικεία νομοθεσία. Το πιστοποιητικό εμβολιασμού περιλαμβάνει το ονοματεπώνυμο του προσώπου, τον τύπο του διενεργηθέντος εμβολίου και τον αριθμό των δόσεων.

να έχουν διαγνωσθεί αρνητικοί σε εργαστηριακό έλεγχο για κορονοϊό COVID-19 με τη μέθοδο PCR (με τη λήψη στοματοφαρυγγικού ή ρινοφαρυγγικού επιχρίσματος) εντός των τελευταίων εβδομήντα δύο ωρών πριν από την προγραμματισμένη ώρα ταξιδίου ή σε εξέταση ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου κορονοϊού COVID-19 (rapid test) εντός των τελευταίων είκοσι τεσσάρων ωρών πριν από την προγραμματισμένη ώρα ταξιδίου. Εφόσον πρόκειται για αλλοδαπούς προερχόμενους από το εξωτερικό, μπορούν να προσκομίζουν βεβαίωση αρνητικού τεστ, στην ελληνική, αγγλική, γαλλική, γερμανική, ισπανική, ιταλική ή ρωσική γλώσσα.

να έχουν διαγνωσθεί αρνητικοί σε αυτοδιαγνωστικό έλεγχο (self test) εντός είκοσι τεσσάρων ωρών πριν από την προγραμματισμένη ώρα ταξιδιού και να το πιστοποιούν με σχετική βεβαίωση που επιδεικνύεται έντυπα. Η πιστοποίηση του αποτελέσματος θα γίνεται μέσω της δήλωσης βεβαίωσης αποτελέσματος self-test για COVID-19, η φόρμα συμπλήρωσης της οποίας είναι αναρτημένη στη σελίδα https://self-testing.gov.gr/covid19-self-test-print.pdf στην ελληνική και στην αγγλική γλώσσα.

να επιδεικνύουν βεβαίωση νόσησης που έχει ισχύ για χρονικό διάστημα από δύο έως εννιά μήνες από την αναγραφόμενη σε αυτό ημερομηνία νόσησης που έχει εκδοθεί με την παρέλευση τριάντα ημερών από τον πρώτο θετικό έλεγχο από δημόσια αρχή, σύμφωνα με την οικεία νομοθεσία.

Οι ανωτέρω υποχρεώσεις αφορούν ανηλίκους από δώδεκα ετών και άνω.

