ΗΠΑ: Τραγωδία με αερόστατο - Παρασύρθηκε σε ηλεκτροφόρα καλώδια και τυλίχθηκε στις φλόγες

Νεκροί 4 από τους επιβαίνοντες. Μπλακ άουτ σε χιλιάδες νοικοκυριά.

(φωτογραφία αρχείου)

Ένα αερόστατο συνετρίβη σε συνοικία του Αλμπουκέρκι, στο Νέο Μεξικό, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν τέσσερις άνθρωποι και να τραυματιστεί σοβαρά άλλος ένας. Ο πιλότος του αερόστατου είναι μεταξύ των νεκρών, ανακοίνωσε η τοπική Αστυνομία.

Το αερόστατο φαίνεται ότι παρασύρθηκε από τον άνεμο, χτύπησε σε καλώδια μεταφοράς ρεύματος και στη συνέχεια τυλίχθηκε στις φλόγες. Το καλάθι του έπεσε σε έναν δρόμο της συνοικίας Γουέστ Σάιντ, κοντά σε ένα φαρμακείο, σε απόσταση περίπου 10 χιλιομέτρων από το Διεθνές Αεροδρόμιο Σάνπορτ του Αλμπουκέρκι.

Το μπαλόνι χωρίστηκε από το καλάθι μετά τη συντριβή και κατέληξε σε άλλο σημείο.

Τα θύματα ήταν ηλικίας από 40 έως 60 ετών. Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί στο έδαφος.

Video of the hot air balloon crash in Albuquerque this morning from Brandon Banes. So far four people are dead and one is critically injured. pic.twitter.com/ZpuCz8qI1y