Χανιά: Νεκρός από μαχαιριά κρατούμενος στις φυλακές Αγιάς

Θανάσιμη συμπλοκή μέσα σε κελί στις φυλακές Αγιάς Χανίων.

Νεκρός από μαχαιριά στην καρδιά έπεσε κρατούμενος στις φυλακές Αγιάς Χανίων.

Η θανάσιμη συμπλοκή έγινε το απόγευμα του Σαββάτου, λίγο μετά τις 6, σε κελί στην Β’ Πτέρυγα των φυλακών.

Κρατούμενος με καταγωγή από την Γεωργία – για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία – άρχισε να τσακώνεται άγρια με συγκρατούμενό του, ο οποίος φέρεται να τον χτύπησε με αυτοσχέδιο μαχαίρι στην καρδιά.

Άμεσα έφτασε το ΕΚΑΒ αλλά οι προσπάθειες των διασωστών απέβησαν άκαρπες καθώς ο Γεωργιανός υπέκυψε στα τραύματά του...

