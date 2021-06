Κοινωνία

“Παράνομη” η στάση εργασίας της ΟΛΜΕ

Έγινε δεκτή η αγωγή της Υπουργού Παιδείας, Νίκης Κεραμέως και κρίθηκε παράνομη η κινητοποίηση.

Παράνομη κρίθηκε η τρίωρη στάση εργασίας (11:00-14:00) που είχε εξαγγείλει η Ομοσπονδία Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης (ΟΛΜΕ) για τη Δευτέρα 28 Ιουνίου, κατόπιν της κατεπείγουσας αγωγής που κατέθεσε η Υπουργός Παιδείας, Νίκη Κεραμέως.

Ως εκ τούτου, οι εξετάσεις εισαγωγής στα Πρότυπα Σχολεία, θα διεξαχθούν κανονικά.

«Λίγες ώρες πριν την κορύφωση της προσπάθειας χιλιάδων υποψηφίων, μετά από μία ιδιαίτερη σχολική χρονιά εξ αιτίας της πανδημίας και ενώ φέτος σημειώθηκε ρεκόρ αιτήσεων, άνω των 13.200, που αποδεικνύει το διαρκώς αυξανόμενο ενδιαφέρον μαθητών και οικογενειών για το θεσμό των Προτύπων και των Πειραματικών Σχολείων, είναι αδιανόητο ο συνδικαλιστικός φορέας των ίδιων των εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης να καλεί τα μέλη του σε υπονόμευση της διαδικασίας των εξετάσεων, αδιαφορώντας πλήρως για τον κόπο, την προσπάθεια και την ψυχική υγεία των παιδιών!», ανέφερε η ανακοίνωση της Υπουργού.

Αιχμές κατά της ΟΛΜΕ άφησε και ο Πρωθυπουργός, μιλώντας στην ειδική θεματική συζήτηση “Νέοι που διαπρέπουν στην Ελλάδα και το εξωτερικό” που διοργάνωσε η ΟΝΝΕΔ στο πλαίσιο του “Project2030.gr”. Όπως είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, πρέπει «να σταματήσουμε να είμαστε όμηροι τέτοιων ξεπερασμένων συνδικαλιστικών αντιλήψεων».

