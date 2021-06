Αθλητικά

Βασίλης Σπανούλης: Ο τελευταίος των “μεγάλων”

Οι “άθλοι” του Σπανούλη, κατά τη διάρκεια μιας λαμπρής καριέρας 22 ετών

Ένας πραγματικός θρύλος του μπάσκετ έβαλε σήμερα (26/6/2021) τέλος σε μία λαμπρή καριέρα 22 ετών, κατά τη διάρκεια της οποίας «υπέγραψε» με τις εμφανίσεις, το πάθος και το πείσμα του όλες τις αλλαγές στις ισορροπίες του ευρωπαϊκού μπάσκετ.

Σε ηλικία 38 ετών, ο Βασίλης Σπανούλης ανακοίνωσε την αποχώρηση του από τα παρκέ, εκεί όπου δοξάστηκε και έγραψε το όνομά του δίπλα στους κορυφαίους του αθλήματος.

Έχοντας σε περίοπτη θέση στην τροπαιοθήκη του τρεις τίτλους EuroLeague, ένα χρυσό στο EuroBasket του 2005, ένα ασημένιο στο Μουντομπάσκετ του 2006 και αναρίθμητες ατομικές και συλλογικές διακρίσεις, ο «Kill Bill» σβήνει τα φώτα της αγωνιστικής δημοσιότητας και αφήνει τους άθλους του να λάμπουν για πάντα!



ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΜΠΑΣΚΕΤΙΚΑ ΒΗΜΑΤΑ

Στη γενέτειρα του, τη Λάρισα, ο Σπανούλης είχε την πρώτη επαγγελματική ενασχόληση του με το μπάσκετ στον τοπικό σύλλογο Γυμναστικό Λάρισας (1999-2001), ξεχωρίζοντας γρήγορα στα παρκέ της Α2 Ανδρών, πριν κάνει το μεγάλο βήμα για την Α1. Το 2001 υπέγραψε τετραετές συμβόλαιο με το Μαρούσι, όπου και πήρε την πρώτη του γεύση από το ευρωπαϊκό μπάσκετ, αγωνιζόμενος στο Κύπελλο Κόρατς, ενώ στα ελληνικά παρκέ βοήθησε το Μαρούσι να φτάσει μέχρι τον τελικό του Κυπέλλου το 2002.

Αργότερα, τη σεζόν 2003-04, οι μετοχές του αυξήθηκαν κατακόρυφα φτάνοντας με το Μαρούσι μέχρι τους τελικούς της Α1 Ανδρών, όπου ηττήθηκε από τον Παναθηναϊκό. Ωστόσο, οι εμφανίσεις του μπήκαν στο μικροσκόπιο των ξένων σκάουερ, οι οποίοι διέκριναν την ταχεία πρόοδό του και άνοιξαν το δρόμο για την επιλογή του στο Νο50 του ντραφτ του 2004 από τους Ντάλας Μάβερικς.

Η ΘΗΤΕΙΑ ΣΤΟΝ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟ ΠΡΙΝ ΤΟ ΚΑΛΕΣΜΑ ΤΟΥ ΝΒΑ

Τη σεζόν 2004-05 όλοι μιλούσαν για τον Βασίλη Σπανούλη... O «Kill Bill» ήταν πλέον ένας ώριμος και έμπειρος επαγγελματίας, ένας προικισμένος γκαρντ που χάριζε διαρκώς υπέροχες παραστάσεις για το Μαρούσι τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Ευρώπη, με μέσο όρο πάνω από 15 πόντους ανά αγώνα. Μετά τη λήξη της σεζόν, ο Σπανούλης, ο οποίος είχε μπει στο... ραντάρ του Παναθηναϊκού, ανέβηκε επίπεδο, υπογράφοντας τριετές συμβόλαιο με τους «πράσινους», αξίας 1.6 εκατομμυρίων ευρώ. Από την επόμενη σεζόν, μάλιστα, πανηγύρισε το νταμπλ στην Ελλάδα, ενώ είδε το όνομά του στη δεύτερη καλύτερη πεντάδα της Euroleague 2005-06.

Διψασμένος να δοκιμάσει τις δυνάμεις του στο NBA, ο Σπανούλης στις 19 Ιουλίου του 2006 γινόταν ο τέταρτος Έλληνας στο κορυφαίο πρωτάθλημα μπάσκετ του κόσμου, υπογράφοντας προσύμφωνο με τους Χιούστον Ρόκετς, που είχαν καταβάλει τη ρήτρα στο συμβόλαιο του με τον Παναθηναϊκό. Ωστόσο, o ελάχιστος χρόνο συμμετοχής στη Βόρεια Αμερική, έβαλαν τον Παναθηναϊκό και πάλι στο κάδρο, με τους «πράσινους» να ολοκληρώνουν τον επαναπατρισμό του το 2007. Λίγο πριν επιστρέψει στην Ελλάδα, μάλιστα, οι Ρόκετς τον είχε ανταλλάξει στους Σακραμέντο Κινγκς.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το πόσο του συμβολαίου του με τους Ρόκετς (5.832.000 δολάρια για τρία χρόνια) τον είχε καταστήσει τον πιο ακριβοπληρωμένο παίκτη του δεύτερου γύρου των ντραφτ.

Η ΟΝΕΙΡΕΜΕΝΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

Το 2009 ο Σπανούλης δοκίμαζε την πρώτη του ευρωπαϊκή επιτυχία, κατακτώντας τη Euroleague με τον Παναθηναϊκό. Σε μια εκπληκτική σεζόν για τους «πράσινους», καθώς πανηγύρισαν επίσης πρωτάθλημα και Κύπελλο Ελλάδας, το «τριφύλλι» νίκησε τον Ολυμπιακό (84-82) και την ΤΣΣΚΑ Μόσχας (73-71) στο φάιναλ φορ της Euroleague, με τον Σπανούλη να ξεχωρίζει στον ημιτελικό απέναντι στους «ερυθρόλευκους», ανοίγοντας το δρόμο για την ευρωπαϊκή κορυφή.

Ως ελεύθερος το 2010, ο Σπανούλης ολοκλήρωνε μία τεράστια και... πολυσυζητημένη μετακίνηση από την Αθήνα στον Πειραιά, γράφοντας μια προσοδοφόρα συμφωνία με τον Ολυμπιακό.

Ο ΘΡΥΛΟΣ ΤΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ

Ο Σπανούλης θεωρείται πλέον θρύλος στον Ολυμπιακό. Συνολικά, κατά τη διάρκεια των 9,5 χρόνων του στον Πειραιά, ο αρχηγός του πανηγύρισε τίτλους δύο φορές στη EuroLeague, τρεις φορές στην Α1 Ανδρών και έναν στο Κύπελλο Ελλάδας, παρέχοντας ταυτόχρονα στους οπαδούς του Ολυμπιακού αμέτρητες στιγμές συγκίνησης και ανατροπών.

Η ακρίβειά του από τα 6.75, μάλιστα, είχε χαρίσει στους «ερυθρόλευκους» μοναδικές νίκες στην εκπνοή, με αποκορύφωμα αυτή της 30ης Μαΐου του 2016, στον τέταρτο τελικό των πλέι οφ, μεταξύ Παναθηναϊκού και Ολυμπιακού στο ΟΑΚΑ, με τη σειρά να είναι 2-1 υπέρ των «ερυθρόλευκων».

Μετά από 50 λεπτά αγώνα για την ανάδειξη του νικητή (2 παρατάσεις) και αφού ο Βαγγέλης Μάντζαρης είχε ισοφαρίσει σε 71-71 με τρίποντο, στέλνοντας τον αγώνα στο δεύτερο επιπλέον πεντάλεπτο, ήταν η σειρά του Σπανούλη. Με τις δύο ομάδες να πηγαίνουν χέρι-χέρι, ο αρχηγός του Ολυμπιακού ευστόχησε στο 1 δεύτερο για τη λήξη του αγώνα από τα 6.75, με τον Δημήτρη Διαμαντίδη κολλημένο πάνω του, οδηγώντας τον Ολυμπιακό στο θρίαμβο και απογοητεύοντας τον Διαμαντίδη στο «αντίο» του μετά από 12 χρόνια θητείας στα παρκέ.

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΟΞΑ

Το 2012 και το 2013, ο Ολυμπιακός κέρδισε back to back τίτλους EuroLeague, με τον Σπανούλη να πρωταγωνιστεί και στα δύο φάιναλ φορ και να ανακηρύσσεται πολυτιμότερος παίκτης και στις δύο διοργανώσεις.

Ο «Kill Bill» αποχαιρετά την Euroleague με 358 συμμετοχές, 9379:14 λεπτά ιδρώτα στα παρκέ, ενώ έχει σημειώσει και τους περισσότερους πόντους από οποιονδήποτε άλλο στην Ιστορία της διοργάνωσης (4.455), αλλά και του Κυπέλλου Πρωταθλητριών! Επίσης, είναι πρώτος στη Euroleague σε εύστοχα σουτ εντός πεδιάς (1.403), σε ασίστ (1.607) και σε index rating (σύστημα αξιολόγησης, 4.183).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΘΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ

Ο υπήρξε πιστός στρατιώτης της Εθνικής Ανδρών από το 2000 έως και το 2015, ενώ εφέτος επιχείρησε μία ονειρική επιστροφή, προκειμένου να βοηθήσει το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα να προκριθεί στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο, μέσω του Προολυμπιακού του Καναδά, αλλά οι τραυματισμοί τον πρόδωσαν...

Το ντεμπούτο του στην Εθνική Ανδρών έγινε το 2004, στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Αθήνας.

Συνολικά έχει πάρει μέρος σε 145 επίσημους αγώνες της Εθνικής, έχοντας σημειώσει 1.486 πόντους (10.2 μέσο όρο).

Κατά την 15ετή θητεία του κρέμασε στο λαιμό του 2 χρυσά μετάλλια (Ευρωμπάσκετ Νέων Ανδρών 2002, Ευρωμπάσκετ 2005), 2 ασημένια (Μεσογειακοί Αγώνες Ανδρών 2001, Παγκόσμιο Ανδρών 2006) και 2 χάλκινα (Ευρωμπάσκετ Εφήβων 2000, Ευρωμπάσκετ 2009).

Συνολικά είχε εκπροσωπήσει τη χώρα μας σε 5 Ευρωμπάσκετ (2005, 2007, 2009, 2013, 2015), 2 Μουντομπάσκετ (2006, 2010) και 2 Ολυμπιακούς Αγώνες (2004, 2008).

Η μεγαλύτερη του στιγμή στην πορεία του στην Εθνική ήταν στο Μουντομπάσκετ του 2006, όταν στην ιστορική νίκη επί των ΗΠΑ με 101-95 στα ημιτελικά, είχε σημειώσει 22 πόντους (πρώτος σκόρερ), υπογράφοντας μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του ομαδικού αθλητισμού της χώρας (στη διοργάνωση η Εθνική κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο).



ΟΙ ΑΘΛΟΙ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΗ ΣΠΑΝΟΥΛΗ

==============================

3 φορές πρωταθλητής Euroleague (2009, 2012, 2013)

3 φορές Final Four MVP στη EuroLeague (2009, 2012, 2013)

2013 EuroLeague MVP

2005 χρυσό στο EuroBasket με την Εθνική Ελλάδας

2006 ασημένιο στο Παγκόσμιο Κύπελλο με την Εθνική Ελλάδας

2009 χάλκινο στο Eurobasket με την Εθνική Ελλάδας

7 φορές πρωταθλητής Ελλάδας (2006, 2008, 2009, 2010, 2012, 2015, 2016)

4 φορές Κυπελλούχος Ελλάδας (2006, 2008, 2009, 2011)

2013 κατέκτησε το Διηπειρωτικό Κύπελλο

3 φορές MVP της Α1 Ανδρών/Basket League (2012, 2015, 2016)

3 φορές MVP των τελικών της Α1 Ανδρών/Basket (2012, 2015, 2016)

3 φορές μέλος της κορυφαίας πεντάδας στη EuroLeague (2012, 2013, 2015)

4 φορές μέλος της δεύτερης καλύτερης πεντάδας στη EuroLeague (2006, 2009, 2011, 2014)

Μέλος της καλύτερης πεντάδας του Eurobasket 2009

Αθλητής των Βαλκανίων για τη χρονιά 2009

Πολυτιμότερος παίκτης στο Τουρνουά Ακρόπολις το 2007 και το 2009

Πολυτιμότερος παίκτης στο Διηπειρωτικό Κύπελλο το 2013

Παγκόσμιο Βραβείο Αθλητισμού (Giuseppe Sciacca) το 2013

Κορυφαίος Ηγέτης της Ευρωλίγκας (2017-18)

Ψηφίστηκε ανάμεσα στους κορυφαίους 25 παίκτες στον κόσμο, που έχουν αγωνιστεί στους Ολυμπιακούς Αγώνες ανά θέση

Ψηφίστηκε στην καλύτερη δεκάδα παικτών της Euroleague τη δεκαετία 2010-20

Ψηφίστηκε ανάμεσα στους κορυφαίους 5 παίκτες, που έχουν αγωνιστεί στα Eurobasket ανά θέση (2000-2020)

Πρώτος συνολικά σκόρερ στην Iστορία του επαγγελματικού πρωταθλήματος του ΕΣΑΚΕ (1992-με σήμερα)

Πρώτος συνολικά στις ασίστ στην Iστορία του επαγγελματικού πρωταθλήματος του ΕΣΑΚΕ (1992-με σήμερα)

Δεύτερος συνολικά σκόρερ στην Ιστορία όλων των ευρωπαϊκών διοργανώσεων με 4.872 πόντους (πρώτος σκόρερ είναι Νίκος Γκάλης με 4.909 πόντους)

ΤΙΤΛΟΙ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ

ΜΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟ

4 Πρωταθλήματα Ελλάδας: 2006, 2008, 2009, 2010

3 Κύπελλα Ελλάδας: 2006, 2008, 2009

1 Πρωτάθλημα Euroleague: 2009

1 Τριπλ Κράουν: 2009

ΜΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ

3 Πρωταθλήματα Ελλάδας: 2012, 2015, 2016

1 Κύπελλο Ελλάδος: 2011

2 Πρωταθλήματα Euroleague: 2012, 2013

1 Διηπειρωτικό Κύπελλο: 2013

ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΘΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ

Χάλκινο μετάλλιο στο FIBA Europe Under-18 το 2000

Ασημένιο μετάλλιο στους Μεσογειακούς Αγώνες του 2001

Χρυσό μετάλλιο στο πρωτάθλημα FIBA Europe Under-20 το 2002

Νικητής σε 9 Τουρνουά Ακρόπολις: 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2013, 2015

Χρυσό μετάλλιο στο Eurbasket του 2005

Νικητής το 2006 στο Stankovic Continental Champions' Cup

Ασημένιο μετάλλιο στο FIBA World Championship (Μουντομπάσκετ) του 2006

Χάλκινο μετάλλιο στο Eurobasket του 2009

