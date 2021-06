Πολιτική

Γεννηματά: Το αύριο μετά την πανδημία πρέπει να είναι βιώσιμο αλλά και δίκαιο (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Διήμερη επίσκεψη στην Κρήτη πραγματοποιεί η Πρόεδρος του Κινήματος Αλλαγής.

«Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, στη μέση της θητείας της, έχει βάλει τη συντηρητική της σφραγίδα σε όλους τους τομείς της κοινωνικής και οικονομικής ζωής», ανέφερε στην ομιλία της στο Ηράκλειο, κατά τη διάρκεια εκδήλωσης της Νομαρχιακής Επιτροπής του κόμματος, η Πρόεδρος του Κινήματος Αλλαγής, Φώφη Γεννηματά, η οποία πραγματοποιεί διήμερη επίσκεψη στο νησί.

Μιλώντας στην εκδήλωση με θέμα “Πράσινο Κοινωνικό Συμβόλαιο. Στοίχημα ζωής”, η κ. Γεννηματά είπε ότι η πολιτική που εφαρμόζει η Kυβέρνηση, οδηγεί σε ένα μοντέλο με φτωχούς εργαζόμενους, λουκέτα και μαζική ανεργία, ενώ αναφερόμενη στο εργασιακό νομοσχέδιο, είπε ότι «οι εργασιακές σχέσεις απορρυθμίζονται, τα εργασιακά δικαιώματα ισοπεδώνονται, οι συλλογικές συμβάσεις υπονομεύονται και τελικά οι ασύδοτοι εργοδότες είναι αυτοί που κερδίζουν».

Η Πρόεδρος του ΚΙΝΑΛ, αναφερόμενη στην πανδημία, είπε ότι ο κόσμος αλλάζει και αναζητάει νέες απαντήσεις «στις αδιέξοδες συντηρητικές πολιτικές της λιτότητας, της υποβάθμισης του δημόσιου τομέα, της αποδυνάμωσης του κοινωνικού κράτους», προσθέτοντας ότι στο προσκήνιο έρχεται ένα νέο μοντέλο βιώσιμης ανάπτυξης που σέβεται το περιβάλλον, αναβαθμίζει την ποιότητα ζωής των πολιτών, οδηγεί στη μείωση των κοινωνικών ανισοτήτων. Εντός αυτού του πλαισίου, εξήγησε ότι σημαντικό ρόλο διαδραματίζουν οι δημόσιες επενδύσεις, η ενίσχυση του κοινωνικού κράτους, η αξιοπρεπής και καλά αμειβόμενη εργασία, η αύξηση των δημόσιων επενδύσεων που δημιουργούν νέες θέσεις εργασίας, η στήριξη του εισοδήματος των εργαζόμενων και η αύξηση του κατώτερου μισθού, η φορολόγηση του μεγάλου πλούτου και των πολυεθνικών.

«Αυτές είναι οι απαντήσεις σήμερα και είναι οι απαντήσεις της Σοσιαλδημοκρατίας. Είναι οι δικές μας προτάσεις, οι δικές μας πραγματικές μεταρρυθμίσεις για την έξοδο από τη διπλή κρίση, την υγειονομική και την οικονομική που αντιμετωπίζουμε», συμπλήρωσε η κ. Γεννηματά.

Σε ό,τι αφορά στο Ταμείο Συνοχής, η Πρόεδρος του ΚΙΝΑΛ στην ομιλία της προσέθεσε ότι υπάρχει ζήτημα δημοκρατίας, δεδομένου - όπως τόνισε - ότι η Κυβέρνηση αποφεύγει συστηματικά το διάλογο «έχοντας παρουσιάσει το δικό της σχέδιο, που ικανοποιεί δήθεν τους γενικούς όρους της Ε.Ε., αλλά δεν αποτελεί ολοκληρωμένη πρόταση ανάκαμψης της ελληνικής οικονομίας». Η κ. Γεννηματά ανέφερε ότι τα 70 δισ. που μπορούν να αξιοποιηθούν για την παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας, θα πρέπει να αφορούν τους πολλούς, ενώ με φόντο το δημογραφικό, ανέφερε ότι την ώρα που είναι επιβεβλημένο να υπάρξουν όχι μόνο οι αναγκαίες υποδομές, αλλά και οικονομικές παρεμβάσεις για τη στήριξη των νέων ζευγαριών επί της ουσίας «απουσιάζει κάθε πρόβλεψη και κάθε μέτρο».

Όπως ανέφερε, «προτεραιότητα του ΚΙΝΑΛ είναι οι επενδύσεις που δίνουν προστιθέμενη αξία στην ελληνική παραγωγή», ενώ συμπλήρωσε ότι «μεγάλα έργα δεν σημαίνουν μόνο μεγάλες επιχειρήσεις, αλλά και ευκαιρίες για τις μικρομεσαίες με συμπράξεις και κοινοπραξίες».

Σε ό,τι αφορά στην ιεραρχία της κατανομής των διαθέσιμων πόρων, ανέφερε ότι επιβάλλονται πρόσθετα άμεσα μέτρα, για να μείνει όρθια η κοινωνία και ζωντανή η οικονομία, ελάφρυνση φορολογικών βαρών και θεσμοθέτηση κινήτρων για την επανεκκίνηση της οικονομίας, αλλά και δημόσιες επενδύσεις για υποδομές και κοινωνική προστασία.

Η Πρόεδρος του Κινήματος Αλλαγής ανέφερε ότι υπάρχει ανάγκη για ένα νέο, ολοκληρωμένο πρόγραμμα, που θα κάνει πράξη τη Νέα Αλλαγή, «ένα στοίχημα ζωής, ένα Πράσινο Κοινωνικό Συμβόλαιο, για τη χώρα και την κοινωνία, που θέτει τον στόχο της ισόρροπης βιώσιμης ανάπτυξης» καθώς, όπως προσέθεσε, «το αύριο μετά την πανδημία, πρέπει να είναι βιώσιμο αλλά και δίκαιο».

Για την Κρήτη η κ. Γεννηματά είπε ότι έχει όλες τις προϋποθέσεις και δυνατότητες να πρωτοπορήσει και στη μετά COVID εποχή, αξιοποιώντας τη θέση της, το κλίμα, τους ανθρώπους της με βασικούς πυλώνες τον τουρισμό, τον αγροδιατροφικό τομέα, την ενέργεια και τις τεχνολογίες. «Προϋπόθεση, να υπάρξει σχέδιο και πολιτική βούληση που η Κυβέρνηση δεν έχει δείξει και πρωτοβουλίες της Αυτοδιοίκησης και των φορέων του νησιού. Η πρόταση του Κινήματος Αλλαγής για το Πράσινο κοινωνικό συμβόλαιο είναι σε αυτή την κατεύθυνση», ανέφερε.

Ολοκληρώνοντας την ομιλία της, η κ. Γεννηματά είπε ότι η πορεία του ΚΙΝΑΛ είναι αταλάντευτη προς την κατεύθυνση σφυρηλάτησης ενός νέου πράσινου κοινωνικού συμβολαίου, μια προοδευτική αναπτυξιακή πρόταση πολιτικής και κοινωνικής αλλαγής. «Στο Κίνημα Αλλαγής ανοίγουμε έναν νέο -εναλλακτικό και αυτόνομο- δρόμο, το δρόμο της Νέας Αλλαγής μέσα από τις συμπληγάδες της συντήρησης και του λαϊκισμού. Μακριά από τις αποτυχημένες σκληρές συνταγές της λιτότητας, της διάλυσης του κοινωνικού κράτους, της απορρύθμισης της εργασίας, της διεύρυνσης των ανισοτήτων και απέναντι στις εύκολες φωνές της δημαγωγίας», όπως τόνισε χαρακτηριστικά.

Ειδήσεις σήμερα:

Γλυκά Νερά: Ο συζυγοκτόνος στο κελί της φυλακής (εικόνες)

“Παράνομη” η στάση εργασίας της ΟΛΜΕ

Euro 2020: Η Δανία συνέτριψε την Ουαλία (βίντεο)