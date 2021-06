Life

Σπανούλης: Η συγκινητική ανάρτηση από την Ολυμπία Χοψονίδου

Τι έγραψε στο Instagram μετά την ανακοίνωση της απόφασης του “Kill Bill” να αποσυρθεί από την ενεργό δράση.

Το μεσημέρι του Σαββάτου με μία ανάρτηση του στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, ο Βασίλης Σπανούλης έκανε γνωστό πως αποσύρεται από το μπάσκετ.

Ο άσος του Ολυμπιακού «κρεμάει» τα μπασκετικά του παπούτσια σε ηλικία 38 ετών.

Λίγο μετά η σύζυγος του, Ολυμπία Χοψονίδου, δημοσίευσε ένα βίντεο, το οποίο συνόδευε ένα τρυφερό κείμενο για τον Βασίλη Σπανούλη.

