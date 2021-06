Πολιτική

Μαχάτμα Γκάντι: Αποκαλυπτήρια ανδριάντα στην Αθήνα (εικόνες)

Παρουσία των Υπουργών Εξωτερικών Ελλάδας και Ινδίας, καθώς και του δημάρχου Αθηναίων, έγιναν τα αποκαλυπτήρια του αγάλματος.

Τα αποκαλυπτήρια του αγάλματος του Μαχάτμα Γκάντι πλησίον της πρεσβείας της Ινδίας στην Αθήνα, πραγματοποιήθηκαν το απόγευμα παρουσία των Υπουργών Εξωτερικών της Ελλάδας, Νίκου Δένδια και της Ινδίας, Σουμπραχμανιάμ Τζαϊσχανκάρ και του δημάρχου Αθηναίων, Κώστα Μπακογιάννη. Στην τελετή παραβρέθηκε, μεταξύ άλλων, και ο πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας Φιλίας Ελλάδας-Ινδίας, πρώην Πρωθυπουργός, Γιώργος Παπανδρέου.

Δένδιας: Μία από τις πλέον εξέχουσες προσωπικότητες στην Ιστορία της ανθρωπότητας

«Αποτελεί ιδιαίτερη τιμή και χαρά για εμένα να συμμετέχω, σήμερα, στην ξεχωριστή αυτή τελετή για τα αποκαλυπτήρια του ανδριάντα του Μαχάτμα Γκάντι, στο κέντρο της ιστορικής πόλεως των Αθηνών. Η τελετή συμπίπτει με την επίσκεψη στην Ελλάδα του υπουργού Εξωτερικών της Ινδίας και φίλου, τολμώ να πω, της Ελλάδας δόκτωρα Σουμπραχμανιάμ Τζαϊσχανκάρ. Μια επίσκεψη που γίνεται μετά από 18 ολόκληρα χρόνια», ξεκίνησε τον χαιρετισμό του ο Νίκος Δένδιας.

«Είμαι βέβαιος ότι ο Μαχάτμα Γκάντι δεν θα αισθανθεί άσχημα στη θέση αυτή, στο κέντρο της πόλεως των Αθηνών. Δεν θα αισθανθεί καμία "μοναξιά". Ο ανδριάντας του βρίσκεται πολύ κοντά στην πρεσβεία της πατρίδας του, της Ινδίας, στην οποία αφιέρωσε τη ζωή του. Αλλά θα είναι κοντά και στους χιλιάδες Έλληνες που διέρχονται κάθε μέρα από το σημείο αυτό», σημείωσε επιπροσθέτως.

Αναφερόμενος στον Μαχάτμα Γκάντι, ο Υπουργός Εξωτερικών είπε πως είναι ένας από τους παγκόσμιους ηγέτες, και όχι μόνο, του 20ου αιώνα, μία από τις πλέον εξέχουσες προσωπικότητες στην Ιστορία της ανθρωπότητας. «Οι γενιές των ανθρώπων που έρχονται έχουν να διδαχθούν πολλά από το έργο του, από την πορεία του, από τη ζωή του. Θα μπορούσε κανείς να ομιλεί ώρες για την μνήμη του και για το τι προσέφερε στην κοινωνία των ανθρώπων», προσέθεσε.

Καταληκτικά, ο Νίκος Δένδιας επεσήμανε ότι τόσο η χώρα μας όσο και η Ινδία τιμούν τη μνήμη του με τον πιο σωστό τρόπο: προωθώντας και εργαζόμενες διαχρονικά για την παγκόσμια ειρήνη, για τη σταθερότητα, για την κατανόηση μεταξύ των ανθρώπων, για την έλλειψη της βίας στις σχέσεις μεταξύ των κρατών.

ΥΠΕΞ Ινδίας: Η διαχρονικότητα του μηνύματος του Μαχάτμα Γκάντι αναγνωρίζεται σε όλον τον κόσμο

«Η καθολικότητα και η διαχρονικότητα του μηνύματος του Μαχάτμα αναγνωρίζεται σε όλο τον κόσμο» τόνισε σε χαιρετισμό του ο Υπουργός Εξωτερικών της Ινδίας, ο οποίος νωρίτερα συναντήθηκε με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και τον Έλληνα ομόλογό του, Νίκο Δένδια.

Μπακογιάννης: Ένα μνημείο μνήμης και ελπίδας

«Συγκεντρωθήκαμε σήμερα το απόγευμα εδώ επειδή μας ενώνει όλους μία μοναδική, μία κορυφαία προσωπικότητα παγκόσμιας εμβέλειας. Ο Μαχάτμα Γκάντι, η μεγάλη ψυχή, η δύναμη των ιδεών του, η δύναμη λόγων και έργων, πυροδότησε μία επανάσταση. Μία επανάσταση κατά των ανισοτήτων, των διακρίσεων, των αδικιών. Μία επανάσταση κατά της μισαλλοδοξίας, του ρατσισμού, του μίσους, της βίας. Μία επανάσταση ειρηνική, ρηξικέλευθη, ριζοσπαστική και πρωτοπόρα, ακόμα και με τα σημερινά δεδομένα» υπογράμμισε στον χαιρετισμό του ο δήμαρχος Αθηναίων, Κώστας Μπακογιάννης. Πόσο μάλλον, προσέθεσε, που στην εποχή της υπήρξε το πολιτικό, το κοινωνικό, αλλά κυρίως το ηθικό αντίβαρο σε δύο καταστροφικούς παγκόσμιους πολέμους.

Περαιτέρω, ανέδειξε τη διαχρονικότητα του μηνύματος του. «Και το μήνυμα είναι σήμερα ενδεχομένως πιο επίκαιρο απ' ό,τι ποτέ. Ειδικά σήμερα που η ανθρωπότητα δοκιμάζει τα όρια της με την πανδημία. Και δεν είναι σύμπτωση ότι σε πάρα πολλά φοιτητικά δωμάτια, σε πάρα πολλά εφηβικά δωμάτια ανά την οικουμένη, βρίσκει κανείς την εικόνα Μαχάτμα Γκάντι. Για την έμπνευση, για το όραμα, για τον συμβολισμό. Πάντα με τον άνθρωπο, πρώτα για τον άνθρωπο. Με τόλμη και αποφασιστικότητα. Με επιμονή και υπομονή», εξήγησε.

Μιλώντας για τη σημασία της σημερινής τελετής αποκαλυπτηρίων, είπε πως «σήμερα η πόλη των Αθηνών, η γενέτειρα της δημοκρατίας, τιμάει τη μεγαλύτερη δημοκρατία του πλανήτη. Αλλά και αποτίει έναν ιδιαίτερο οφειλόμενο φόρο τιμής σε μία σπουδαία προσωπικότητα, σε ένα ιστορικό παράδειγμα, σε έναν φορέα των διαχρονικών αξιών, των οικουμενικών αξιών. Της ισότητας, της ελευθερίας, της ειρήνης και της αγάπης».

Καταληκτικά, εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του στην ινδική πρεσβεία που βοήθησε τον δήμο και «έπαιξε αυτόν τον καταλυτικό ρόλο, για να μπορέσουμε να φτάσουμε ως εδώ και να πάρει τη θέση που του αξίζει στην πόλη της Αθήνας, εδώ στο κέντρο της πόλης των Αθηνών, ένα μνημείο μνήμης και ελπίδας, αλλά πάνω από όλα ένα μνημείο πίστης στον καλύτερό μας εαυτό».

Σημειώνεται πως το γλυπτό είναι δωρεά της πρεσβειας της Ινδιας που έγινε δεκτη απο το Δημοτικο Συμβούλιο της Αθήνας.

Γ. Παπανδρέου: Εμπνέει πάντα με τη φιλοσοφία της μη βίας

«Σήμερα στα αποκαλυπτήρια του αγάλματος του Γκάντι. Εμπνέει πάντα με τη φιλοσοφία της μη βίας. Βαθειά ανθρωπιστική και δημοκρατική αντίληψη και πράξη η επανάσταση χωρίς βία» έγραψε στο Twitter ο Γιώργος Παπανδρέου.

