Liam Neeson: Γιατί δεν έπαιξε ποτέ τον James Bond

Τι είπε ο δημοφιλής ηθοποιός σε μία αποκαλυπτική συνέντευξη…

Μία αποκαλυπτική συνέντευξη έδωσε ο Liam Neeson στον James Corden και την εκπομπή “The Late Late Show” και αποκάλυψε τον απίστευτο λόγο που δεν τον είδαμε ποτέ στον ρόλο του James Bond.

Συγκεκριμένα, ο διάσημος ηθοποιός εξομολογήθηκε ότι ο λόγος που δεν έπαιξε τον θρυλικό πράκτορα ήταν η σύζυγός του, Natasha Richardson, που έχει φύγει πλέον από τη ζωή.

