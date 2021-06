Κόσμος

Κορονοϊός - Μαγιόρκα: Νέο ξέσπασμα μετά τις διακοπές φοιτητών

Οι Αρχές ερευνούν μία έξαρση κρουσμάτων μεταξύ εκατοντάδων φοιτητών που επισκέφθηκαν το νησί για διακοπές.

Οι Αρχές της Μαγιόρκας ερευνούν ένα ξέσπασμα του νέου κορονοϊού μεταξύ περισσότερων από 600 φοιτητών που γιόρταζαν το τέλος του ακαδημαϊκού έτους στο νησί, το οποίο ετοιμάζεται να δεχτεί τους Βρετανούς τουρίστες, μετά τη χαλάρωση των ταξιδιωτικών περιορισμών.

Οι φοιτητές, που έφτασαν από την ηπειρωτική Ισπανία, πήγαν σε μια συναυλία σε μια αρένα της πρωτεύουσας Πάλμα και σε διάφορα πάρτι πάνω σε σκάφη και σε ξενοδοχεία. Οι τοπικές Αρχές θέλουν να διαπιστώσουν αν στους χώρους αυτούς τηρούνταν τα υγειονομικά πρωτόκολλα.

Οι Βαλεαρίδες ετοιμάζονται να δεχτούν τουρίστες αφού η βρετανική κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι θέτει τα νησιά στην “πράσινη” λίστα της, από τις 30 Ιουνίου. Αυτό σημαίνει ότι οι ταξιδιώτες δεν θα χρειαστεί να μπουν σε καραντίνα όταν επιστρέψουν στη Βρετανία.

Όλοι οι φοιτητές που βρέθηκαν θετικοί στον νέο κορονοϊό ήταν Ισπανοί και είχαν ταξιδέψει από διάφορες περιοχές της χώρας για να γιορτάσουν το τέλος των εξετάσεων του εξαμήνου. Τουλάχιστον 1.000 από αυτούς αναγκάστηκαν να μπουν σε καραντίνα και κάποιοι εμφανίζουν ήπια συμπτώματα της COVID-19.

Από το Σάββατο οι Ισπανοί μπορούν να κυκλοφορούν χωρίς μάσκα σε εξωτερικούς χώρους. Η χρήση της όμως επιβάλλεται σε κλειστούς χώρους ή όταν η τήρηση των αποστάσεων δεν είναι εφικτή.

