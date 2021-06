Αθλητικά

Euro 2020: Η Ιταλία απέκλεισε την Αυστρία στην παράταση (βίντεο)

Δια πυρός και σιδήρου πήρε την πρόκριση στα προημιτελικά η “σκουάντρα ατζούρα”.

Ιστορική πρόκριση με ρεκόρ, έστω και στη διαδικασία της παράτασης (0-0 ο κανονικός αγώνας), πέτυχε η Ιταλία επί της Αυστρίας με 2-1, με τον... πάγκο να δίνει τις λύσεις, μιας και δύο από τις αλλαγές του Ρομπέρτο Μαντσίνι, οι Φεντερίκο Κιέζα και Ματέο Πεσίνα, έκριναν την αναμέτρηση στο Wembley του Λονδίνου.

Η “σκουάντρα ατζούρα” θα είναι παρούσα στην προημιτελική φάση του Euro 2020 και περιμένει, πλέον, να μάθει τον αντίπαλό της στους “8” του τουρνουά, που θα προκύψει από τον νικητή του ζευγαριού ανάμεσα στο Βέλγιο και στην Πορτογαλία.

Η ομάδα του Ρομπέρτο Μαντσίνι έμεινε αήττητη για 31ο συνεχόμενο ματς (τελευταία φορά ηττήθηκε τον Σεπτέμβριο του 2018 από την Πορτογαλία), με αποτέλεσμα να γράψει Ιστορία, καθώς κατέρριψε το ρεκόρ των 30 αήττητων αγώνων, που κρατούσε από τον Ιούλιο του 1939!

Η 8η φορά που η Ιταλία έδωσε παράταση σε τελική φάση Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος αποδείχθηκε γούρικη, καθώς στις προηγούμενες δεν είχε σκοράρει! Τα ξημερώματα της Κυριακής τα κατάφερε δύο φορές, διευρύνοντας το σερί της απέναντι στους Αυστριακούς σε 14 συνεχόμενα ματς (11-3-0) με τελευταία ήττα τον Δεκέμβριο του 1960 κι αυτή σε φιλικό (2-1).

Η Αυστρία αποδείχθηκε “σκληρό καρύδι”, ιδιαίτερα στο β΄ μέρος όταν ήταν ανώτερη από την Ιταλία, αλλά δεν μπόρεσε να προηγηθεί. Κι όταν το έκανε στο 65΄ με την κοντινή κεφαλιά του Αρανούτοβιτς, το γκολ δε μέτρησε μετά την χρήση του VAR (ο σκόρερ ήταν σε οριακή θέση οφσάιντ).

Στο 32΄ ο Ιμόμπιλε είχε σουτ στο δοκάρι στην κορυφαία ευκαιρία των Ιταλών στο ματς, ενώ νωρίτερα και συγκεκριμένα στο 18΄ ο Αρναούτοβιτς βρήκε το σουτ αμαρκάριστος έξω από την περιοχή, αλλά η μπάλα έφυγε πάνω από το δοκάρι του Ντοναρούμα.

Τα πάντα κρίθηκαν στην παράταση, με τις “χρυσές” αλλαγές του Μαντσίνι στο 67ο και 84ο λεπτό να κρίνουν τον αγώνα. Ο Κιέζα στο 95΄ με δυνατό σουτ μέσα από την περιοχή άνοιξε το σκορ και δέκα λεπτά μετά ήταν η σειρά του Πεσίνα να “γράψει” το 2-0 με αριστερό δυνατό σουτ.

Οι Αυστριακοί δεν το έβαλαν κάτω και με την πάρα πολύ δύσκολη κεφαλιά του Κάλαϊτζιτς στο 114΄ μείωσαν σε 2-1, χωρίς, όμως, να καταφέρουν τίποτα περισσότερο στα λεπτά που απέμεναν.

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

Ιταλία (Ρομπέρτο Μαντσίνι): Ντοναρούμα, Ντι Λορέντσο, Μπονούτσι, Ατσέρμπι, Σπινατσόλα, Μπαρέλα (67΄ Πεσίνα), Ζορζίνιο, Βεράτι (67΄ Λοκατέλι), Μπεράρντι (84΄ Κιέζα), Ιμόμπιλε (84΄ Μπελότι), Ινσίνιε (108΄ Κριστάντε).

Αυστρία (Φράνκο Φόντα): Μπάχμαν, Λάινερ (114΄ Τρίμελ), Ντράγκοβιτς, Χιντερέγκερ, Αλάμπα, Γκρίλιτς (106΄ Σάουμπ), Σλάγκερ (106΄ Γκρέγκοριτς), Λάιμερ (114΄ Ιλσάνκερ), Ζάμπιτσερ, Μπαουμγκάρτνερ (90΄ Σεπφ), Αρναούτοβις (97΄ Κάλαϊτζιτς).

