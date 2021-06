Κόσμος

Μαϊάμι: ομογενής στα συντρίμμια της πολυκατοικίας

Τι είπε αποκλειστικά στον ΑΝΤ1, ο παππούς του 21χρονου φοιτητή, ο οποίος είχε πάει στο Μαϊάμι για επίσκεψη.

Του Θανάση Τσίτσα

O oμογενής Ανδρέας Γιαννιτσόπουλος είναι στην λίστα εκείνων που βρίσκονται κάτω από τα συντρίμμια της 12όροφης πολυκατοικίας, μέρος της οποίας κατέρρευσε την προηγούμενη Πέμπτη στο Σερφσάιντ της νότιας Φλόριντα με αποτέλεσμα τουλάχιστον 156 ένοικοι να θεωρούνται από τις αρχές αγνοούμενοι.

Ο Ανδρέας Γιαννιτσόπουλος είναι φοιτητής στο Πανεπιστήμιο Vanderbilt στο Νάσβιλ. Η οικογένεια του διαμένει στην περιοχή Σούγκαρ Λάντ του Τέξας και η καταγωγή τους είναι από την Ξάνθη και την Θεσσαλονίκη. Ο παππούς του και συνονόματος του Ανδρέας, με καταγωγή από την Μάνδρα της Ξάνθης μιλώντας αποκλειστικά στον ΑΝΤ1 επιβεβαίωσε με τρεμάμενη φωνή ότι ο εγγονός του είναι ανάμεσα στους αγνοουμένους.

«Ο γιός μου, ο Κώστας, μου το έκρυβε μέχρι σήμερα επειδή επρόκειτο την Δευτέρα να κάνω μια εγχείρηση. Σήμερα μου είπε όμως την αλήθεια. Ο εγγονός μου πήγε στο Μαϊάμι για διακοπές. Ήταν καλεσμένος στο σπίτι ενός οικογενειακού φίλου του γιου μου. Είναι αριστούχος φοιτητής με υποτροφία και απίστευτος αθλητής, τέλειος χαρακτήρας».

Ο 21χρονος ομογενής, όπως αποκάλυψε ο παππούς του στον ΑΝΤ1, σκόπευε να επισκεφθεί αυτό το καλοκαίρι μαζί με την αδελφή του για πρώτη φορά την Ελλάδα…

Στην εφημερίδα Wall Street Journal ο πατέρας του αγνοούμενου ομογενή, Κώστας Γιαννιτσόπουλος, 55 ετών, που βρίσκεται μαζί με την γυναίκα του και την κόρη τους ήδη στο Μαϊάμι ψάχνοντας για τον γιό τους στα νοσοκομεία και παρακολουθώντας τις έρευνες των σωστικών συνεργείων δήλωσε.

«Περιμένω τους δύο καλύτερους φίλους μου - ένας από αυτούς είναι ο 21χρονος γιος μου. Είμαι συντριμμένος».Oπως έγραψε η εφημερίδα WSJ «ο γιος του, Ανδρέας, φοιτητής στο Πανεπιστήμιο Vanderbilt στο Νάσβιλ, επισκέφθηκε το Μαϊάμι και έμενε με έναν οικογενειακό φίλο, ο οποίος επίσης είναι αγνοούμενος. Ο γιος Ο πατέρας είπε ότι είχε την ελπίδα ότι ο φίλος του και ο γιος του που είναι αθλητής, θα βρεθούν ζωντανοί. Συγχρόνως, όπως είπε, «προετοίμαζε τον εαυτό του για άσχημα νέα».

