Euro 2020 – Ιταλία: στους “8” με εντυπωσιακό ρεκόρ

Δείτε το ρεκόρ που έσπασαν χθες οι 4 φορές Παγκόσμιοι Πρωταθλητές, οι οποίοι έχουν ξεχάσει τι θα πει ήττα!

Αν και χρειάστηκε την παράταση στη φάση των «16» του Euro 2020, απέναντι στην Αυστρία, η Ιταλία ήταν ασυγκράτητη μετά το 90λεπτο, αρπάζοντας την πρόκριση με 2-1.

Μαζί με το «εισιτήριο» για την οκτάδα, πάντως, οι «Ατζούρι» σημείωσαν και νέο ρεκόρ, καθώς διεύρυναν στους 31 αγώνες το αήττητο σερί τους. Ωστόσο, είδαν την εστία τους να παραβιάζεται και να δέχονται γκολ, μετά από 11 διαδοχικές αναμετρήσεις.

Η τελευταία ήττα της Ιταλίας σημειώθηκε στις 10 Σεπτεμβρίου 2018, στη φάση των ομίλων του UEFA Nations League, απέναντι στην Πορτογαλία.

Οι τέσσερις φορές Παγκόσμιοι Πρωταθλητές «έσπασαν» το προηγούμενο εθνικό ρεκόρ, το οποίο είχε επιτευχθεί τη δεκαετία του 1930 (1935-1939), όταν είχαν μείνει αήττητοι για 30 αγώνες.

ΟΙ ΕΘΝΙΚΕΣ ΜΕ ΤΑ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΑ ΑΗΤΤΗΤΑ ΣΕΡΙ

ΟΜΑΔΑ ΑΓΩΝΕΣ ΔΙΑΣΤΗΜΑ

Βραζιλία 35 1993-1996

Ισπανία 35 2007-2009

Αργεντινή 31 1991-1993

Ιταλία 31 2018 έως σήμερα

Γαλλία 30 1994-1996

Αλγερία 27 2018 έως σήμερα

Δ. Γερμανία 23 1978-1981

Υπερθέαμα στον ΑΝΤ1

Οι αγώνες της φάσης των "16" του Euro 2020 θα μεταδοθούν απευθείας από τον ΑNT1, ενώ η ποδοσφαιρική πανδαισία εμπλουτίζεται με εκπομπές και εκλεκτούς καλεσμένους.

Κάθε μεσημέρι στις 16:00 το “Euroday” με τους Δημοσθένη Γεωργακόπουλο και Ηλία Βλάχο θα ανοίγει το ποδοσφαιρικό δεκάωρο πρόγραμμα του σταθμού για το μεγαλύτερο αθλητικό event του καλοκαιριού.

Σταύρος Σβήγκος, Γιώργος Λέντζας, Νικόλας Ράπτης και Χάρης Νταρζάνος είναι στον ΑΝΤ1 με την εκπομπή “Παίξτε μπάλα”. Η ανατρεπτική παρέα θα μαζεύεται κάθε βράδυ στην… ταράτσα, για να σχολιάσει με χιουμοριστική διάθεση και ιδιαίτερο τρόπο τα highlights του Euro 2020 και όχι μόνο.