ΗΠΑ – τραγωδία με αερόστατο: μεγαλώνει ο κατάλογος των νεκρών

Το αερόστατο κατέπεσε όταν παρασύρθηκε από τον άνεμο και χτύπησε σε καλώδια ηλεκτροδότησης.

Τους πέντε έφθασαν οι νεκροί του δυστυχήματος σε συνοικία της Αλμπουκέρκι, στο Νέο Μεξικό, όπου κατέπεσε αερόστατο, ανακοίνωσε χθες Σάββατο η αστυνομία.

Για μερικές ώρες, το δυστύχημα προκάλεσε διακοπές της ηλεκτροδότησης στην περιοχή, καθώς το μπαλόνι ήρθε σε επαφή με καλώδια υψηλής τάσης.

«Δυστυχώς, τέσσερις άνθρωποι υπέκυψαν στα τραύματα που υπέστησαν στο δυστύχημα του αερόστατου» και «ένα ακόμη πρόσωπο διακομίστηκε σε τοπικό νοσοκομείο», ανέφερε αρχικά η αστυνομία της Αλμπουκέρκι μέσω Twitter.

Αργότερα χθες οι αρχές ανακοίνωσαν ότι ο τραυματίας, ένας άνδρας, υπέκυψε και αυτός στα τραύματά του.

Το δυστύχημα προκάλεσε διακοπή στην ηλεκτροδότηση σε 13.000 σπίτια και επιχειρήσεις, σύμφωνα με την τοπική εταιρεία ηλεκτρισμού PNM. Πάντως η παροχή αργότερα αποκαταστάθηκε «σε όλους τους πελάτες που επλήγησαν», διευκρίνισε.

Το αερόστατο φαίνεται ότι παρασύρθηκε από τον άνεμο, χτύπησε σε καλώδια μεταφοράς ρεύματος και στη συνέχεια τυλίχθηκε στις φλόγες. Το καλάθι του έπεσε σε έναν δρόμο της συνοικίας Γουέστ Σάιντ, κοντά σε ένα φαρμακείο, σε απόσταση περίπου 10 χιλιομέτρων από το Διεθνές Αεροδρόμιο Σάνπορτ της Αλμπουκέρκι, σύμφωνα με την ομοσπονδιακή υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας (FAA).

Το μπαλόνι χωρίστηκε από το καλάθι μετά τη συντριβή και κατέληξε σε άλλο σημείο. Τα θύματα ήταν ηλικίας από 40 έως 60 ετών. Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί στο έδαφος.

