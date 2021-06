Οικονομία

Ηλιόπουλος για νέο ασφαλιστικό: τζογάρουν με τις εισφορές των ασφαλισμένων

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, άσκησε σκληρή κριτική στην Κυβέρνηση για τους χειρισμούς της στην πανδημία του κορονοϊού.

«Η κυβέρνηση της ΝΔ ετοιμάζεται να τζογάρει συντάξεις και εισφορές, φέρνοντας κέρδη για λίγες ασφαλιστικές εταιρείες και ζημιές για την κοινωνία», υποστήριξε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Νάσος Ηλιόπουλος, μιλώντας στο ραδιοφωνικό σταθμό «RealFM 97.8».

Διέψευσε κατηγορηματικά τον ισχυρισμό της κυβέρνησης ότι το ασφαλιστικό σύστημα του «ατομικού κουμπαρά» είναι δήθεν ένα μοντέλο που κυριαρχεί στην Ευρώπη και ανέφερε ότι «το μοντέλο αυτό δεν υπάρχει στη Γερμανία, στο Βέλγιο, στη Γαλλία, στην Αυστρία και την Ιταλία, εκτός κι αν η Ευρώπη του κ. Χατζηδάκη δεν περιλαμβάνει αυτές τις χώρες».

Συνεχίζοντας είπε ότι «στην Ελλάδα οι συντάξεις πληρώνονται από τις εισφορές των σημερινών εργαζομένων, στο πλαίσιο του συστήματος αλληλεγγύης των γενεών. Αν λοιπόν αφαιρέσεις ένα κομμάτι των εργαζομένων από το δημόσιο σύστημα ασφάλισης, αυτό προφανώς δημιουργεί ένα κενό», και προσέθεσε ότι «σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του ερευνητή κ. Σάββα Ρομπόλη, αυτό το κενό ξεπερνάει τα 2,5 δισ. το χρόνο, κάτι που αποτελεί κόστος για το δημόσιο και θα το πληρώσουμε όλοι μας. Εκτός του ότι υπάρχει ο άμεσος κίνδυνος να περικοπούν οι σημερινές συντάξεις, η κυβέρνηση θα πρέπει κάθε χρόνο να έχει ένα "λεφτόδεντρο" ώστε να καλύπτει τα κέρδη των ιδιωτικών ασφαλιστικών».

Ακολούθως εξήγησε ότι «ατομικός κουμπαράς σημαίνει απλά ότι οι νέοι εργαζόμενοι γίνονται με το στανιό επενδυτές. Οι εισφορές και οι συντάξεις τζογάρονται και μπαίνουν σε ένα επενδυτικό ρίσκο, στο παρελθόν τέτοιες απόπειρες έφεραν τραγικά αποτελέσματα. Υπάρχουν και ελληνικά παραδείγματα ασφαλιστικών εταιρειών οι οποίες χρεοκόπησαν και οι ασφαλισμένοι δεν πήραν ούτε φράγκο».

Σχετικά με τη συζήτηση για τη βιωσιμότητα του ασφαλιστικού συστήματος, ο Νάσος Ηλιόπουλος επισήμανε ότι «με βάση τις επίσημες μελέτες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, το ελληνικό σύστημα κοινωνικής ασφάλισης είναι βιώσιμο μέχρι το 2070. Το επιχείρημα περί μη βιωσιμότητας του συστήματος δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα και υποκρύπτει τη σκοπιμότητα της ιδιωτικοποίησης».

Όσον αφορά το μέτωπο της πανδημίας, κατηγόρησε τον Κυριάκο Μητσοτάκη για «πολιτική αυτοθαυμασμού», και προσέθεσε, «ήταν 3 Ιουνίου όταν ο κ. Μητσοτάκης δήλωνε πως η χώρα υποδέχεται το καλοκαίρι θωρακισμένη με την ασπίδα του εμβολιασμού. Ωστόσο, τα επίσημα στοιχεία δείχνουν ότι πλήρως εμβολιασμένο είναι αυτή τη στιγμή το 37,4% των πολιτών, κάτι που φυσικά απέχει πάρα πολύ από το 70%, το οποίο τα κυβερνητικά στελέχη μας έλεγαν ότι θα έχουμε φτάσει στις αρχές του καλοκαιριού…Όταν έχεις πέσει έξω περίπου 30%, κάποιος ευθύνεται και η κυβέρνηση χρειάζεται να απαντήσει ποιος ευθύνεται».

Σημείωσε, τέλος, ότι «καλό θα ήταν κάποια στιγμή επιτέλους η ΝΔ να απαντήσει στο απλό ερώτημα που έχουμε θέσει εδώ και καιρό, για ποιο λόγο η Ελλάδα -με βάση τις αποκαλύψεις του Politico- προμηθεύτηκε 2 εκατ. λιγότερα εμβόλια σε σχέση με αυτά που δικαιούταν από την εταιρεία Moderna».

