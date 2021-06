Κοινωνία

Τέσσερεις πνιγμοί σε παραλίες το Σάββατο

Δραματικός ο χθεσινός απολογισμός, καθώς τέσσερεις λουόμενοι ανασύρθηκαν από τη θάλασσα χωρίς τις αισθήσεις τους.

Χωρίς τις αισθήσεις τους ανασύρθηκαν από παραλίες όλης της χώρας τέσσερις λουόμενοι, κατά τη διάρκεια τους Σαββάτου.

Πρόκειται για έναν 74χρονο, έναν 75χρονο, έναν 74χρονο και έναν 67χρονο.

Τα περιστατικά σημειώθηκαν στο Ναύπλιο, τα Νιφορέικα Δυτικής Αχαΐας, τον Καραβόμυλο Φθιώτιδας και την Ευξεινούπολη Αλμυρού.

Και οι τέσσερις διακομίστηκαν στα πλησιέστερα νοσοκομεία, όπου δυστυχώς διαπιστώθηκε ο θάνατός τους.

Προανάκριση διενεργούν οι οικείες λιμενικές αρχές.

