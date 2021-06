Κοινωνία

Σεργιανόπουλος: ο δολοφόνος του σκότωσε συγκρατούμενο του μέσα στις φυλακές

Ο δράστης του νέου εγκλήματος είχε συμπληρώσει 13 χρόνια κράτησης και σε 2 χρόνια αναμενόταν η αποφυλάκιση του.

Στον θάνατο ενός κρατουμένου κατέληξε συμπλοκή που σημειώθηκε χθες Σάββατο, μέσα στις φυλακές της Αγιάς στα Χανιά.

Η συμπλοκή έγινε ανάμεσα σε δυο κρατουμένους με καταγωγή από τη Γεωργία, με τον έναν από αυτούς να τραυματίζει θανάσιμα με αιχμηρό αντικείμενο, τον συγκρατούμενο του.

Άμεσα στο σημείο έφτασε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ για τη μεταφορά του κρατουμένου στο νοσοκομείο Χανίων.

Οι διασώστες του ΕΚΑΒ προσπάθησαν να τον επαναφέρουν κάνοντάς του ανάνηψη δυστυχώς όμως για τον κρατούμενο ήταν ήδη αργά καθώς το τραύμα που είχε δεχτεί ήταν μοιραίο.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΑΝΤ1, ο δράστης του εγκλήματος είναι ο δράστης της δολοφονίας του ηθοποιού Νίκου Σεργιανόπουλου, το 2008.

Μάλιστα ο δράστης και του νέου εγκλήματος θα συμπλήρωσε 2 χρόνια τα 15 έτη κράτησης και θα αναμενόταν η αποφυλάκιση του.