Κώτσηρας για Ποινικό Κώδικα: “κόβεται” το βραχιολάκι για ειδεχθή εγκλήματα

Πότε θα μπορούν να κάνουν αίτηση αποφυλάκισης όσοι έχουν καταδικαστεί σε ισόβια. Τι αλλάζει για τα αδικήματα κατά ανηλίκων. Τι θα ισχύσει για τα ειδεχθή εγκλήματα.

Αυστηροποίηση των ποινών προβλέπει ο νέος Ποινικός Κώδικας, ο οποίος μετά από διαβούλευση πάνω στο πόρισμα της νομοπαρασκευαστικής επιτροπής παρακολούθησής του θα δοθεί προς δημόσια διαβούλευση.

Όπως τόνισε στον ΑΝΤ1 και στην εκπομπή “Πρωινοί Τύποι” ο Υφυπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Κώτσηρας, ο νέος Ποινικός Κώδικας πρέπει να έχει διάρκεια για να μην βρεθούμε σε μερικά χρόνια στην ανάγκη για νέες αλλαγές.

Έκανε γνωστό ότι εκτός από την αυστηροποίηση των ποινών για συγκεκριμένες κατηγορίες εγκλημάτων, θα περνούν στη φυλακή περισσότερο χρόνο όσοι έχουν διαπράξει ειδεχθή εγκλήματα. “Η βούλησή μας είναι να αυξηθεί η παραμονή τους στη φυλακή” είπε χαρακτηριστικά και σημείωσε ότι για τα συγκεκριμένα εγκλήματα “κόβεται” το βραχιολάκι.

Παράλληλα, σημείωσε ότι θα αυξηθεί από τα 16 χρόνια το διάστημα μετά από το οποίο μπορεί κάποιος να κάνει αίτηση αποφυλάκισης όταν έχει καταδικαστεί σε ισόβια κάθειρξη. Επίσης, αλλάζουν τα κριτήρια για τον τρόπο που θα γίνεται η αξιολόγηση για την αποφυλάκιση με όρους.

Τέλος, όσον αφορά στα αδικήματα σε βάρος ανηλίκων, ο κ. Κώτσηρας τόνισε ότι αναστέλλεται η παραγραφή για τέτοια αδικήματα, ενώ θα προβλέπεται αυτεπάγγελτη δίωξη για αδικήματα κατά ανηλίκων.

