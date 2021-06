Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός – Ισραήλ: αυξάνονται τα ενεργά κρούσματα παρά τα υψηλά ποσοστά εμβολιασμού

Το υπουργείο Υγείας αποφάσισε να επιβάλλει εκ νέου την υποχρέωση να φοριέται μάσκα προστασίας στη διάρκεια επαφών σε εσωτερικούς χώρους.

Ο αριθμός των αποκαλούμενων ενεργών κρουσμάτων του νέου κορονοϊού στο Ισραήλ έφθασε τα 1.147, ανακοίνωσε το υπουργείο Υγείας, με άλλα λόγια στο υψηλότερο επίπεδο από την 5η Μαΐου.

Τις προηγούμενες 24 ώρες, εντοπίστηκαν 175 κρούσματα του SARS-CoV-2, με το σύνολο των εργαστηριακά επιβεβαιωμένων μολύνσεων να φθάνει τις 840.813 περιπτώσεις.

Πάντως ο απολογισμός των θυμάτων της πανδημίας παρέμεινε αμετάβλητος στους 6.429 νεκρούς, αφού η χώρα δεν κατέγραψε κανέναν θάνατο το προηγούμενο 24ωρο.

Ο αριθμός των ασθενών με την COVID-19 που νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση μειώθηκε στους 26.

Σχεδόν οι έξι πολίτες στους δέκα (5,54 εκατ. άνθρωποι, το 59,4% του πληθυσμού) έχουν ανοσοποιηθεί για την COVID-19 ως εδώ στο Ισραήλ.

Ωστόσο προχθές Παρασκευή, το υπουργείο Υγείας αποφάσισε να επιβάλλει εκ νέου την υποχρέωση να φοριέται μάσκα προστασίας στη διάρκεια επαφών σε εσωτερικούς χώρους. Είχε αρθεί την 15η Ιουνίου, όμως έκτοτε διαγνώστηκαν εκατοντάδες κρούσματα.

