ΣΕΒ: οι προτεραιότητες για διατηρήσιμη πορεία ανάπτυξης

Την προσεχή Τρίτη η ετήσια γενική συνέλευση του Συνδέσμου. Δείτε το πρόγραμμα των ομιλιών.

Έξι προτεραιότητες πολιτικής για διατηρήσιμη πορεία ανάπτυξης της χώρας πρόκειται να παρουσιάσει ο πρόεδρος του ΣΕΒ, Δημήτρης Παπαλεξόπουλος, στο πλαίσιο της ετήσιας γενικής συνέλευσης του Συνδέσμου που πραγματοποιείται εξ αποστάσεως την ερχόμενη Τρίτη, 29 Ιουνίου.

Οι προτεραιότητες στις οποίες αναμένεται να αναφερθεί ο κ. Παπαλεξόπουλος είναι:

1. Να φέρουμε πιο κοντά τις επιχειρήσεις στην κοινωνία, ξεκινώντας από το τι μπορούμε εμείς, οι επιχειρήσεις, να κάνουμε καλύτερα

2. Να προωθήσουμε τη συλλογική μας ικανότητα σαν κοινωνία και οικονομία να καινοτομούμε σε όλους τους τομείς

3. Να επενδύσουμε και να συνεργαστούμε για την αναβάθμιση των δεξιοτήτων όλων των εργαζόμενων και τη σύνδεση της εκπαίδευσης με την επιχειρηματικότητα

4. Να δουλέψουμε συστηματικά για την πράσινη μετάβαση της οικονομίας μας, με τρόπο που συνδυάζει βιωσιμότητα και ανταγωνιστικότητα

5. Να στηρίξουμε τις επιχειρήσεις έτσι ώστε να επιταχύνουν το ψηφιακό τους μετασχηματισμό

6. Να δουλέψουμε για μια σύγχρονη βιομηχανική πολιτική, ως βάση για μια πιο ανθεκτική οικονομία με καλύτερες θέσεις εργασίας

Η συνέλευση θα έχει ως βασικό μήνυμα τη φράση «Επενδύουμε στο εμείς, χτίζουμε μέλλον», ενώ σύμφωνα με το πρόγραμμα μετά τον απολογισμό των δράσεων, στο δεύτερο μέρος της γενικής συνέλευσης θα μιλήσει στα μέλη του ΣΕΒ, ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης κ. Αλέξης Τσίπρας. Θα ακολουθήσει το απόγευμα, η ανοικτή εκδήλωση της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης του ΣΕΒ. Την εκδήλωση θα χαιρετήσει (με βιντεοσκοπημένο μήνυμα) η Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου. Θα ακολουθήσουν τοποθετήσεις και συζήτηση του πρωθυπουργού κ. Κυριάκου Μητσοτάκη, του CEO της Pfizer κ. Albert Bourla (σε απευθείας σύνδεση) και του προέδρου του ΔΣ του ΣΕΒ, κ. Δημήτρη Παπαλεξόπουλου.

Μετά την κύρια ομιλία του προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του ΣΕΒ κ. Δημήτρη Παπαλεξόπουλου προς τα μέλη, και σύμφωνα με το πρόγραμμα, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του ΣΕΒ θα παρουσιάσουν τις θεματικές προτεραιότητες του Συνδέσμου στα μέλη. Συγκεκριμένα, θα μιλήσουν για:

Βιομηχανική Στρατηγική: Ο κ. Ευθύμιος Ο. Βιδάλης, πρόεδρος Εκτελεστικής Επιτροπής ΣΕΒ

Εργασιακά, Εκπαίδευση & Δεξιότητες: Ο κ. Σπύρος Θεοδωρόπουλος, διευθύνων σύμβουλος, CHIPITA A.E.

ESG: Ο κ. Ευάγγελος Μυτιληναίος, πρόεδρος & διευθύνων σύμβουλος, MYTILINEOS

Φορολογικά θέματα: Ο κ. Ευτύχιος Βασιλάκης, πρόεδρος, ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε.

Καινοτομία: Ο κ. Μάρκος Βερέμης, πρόεδρος ΔΣ, UPSTREAM A.E.

Πράσινη Οικονομία: Ο κ. Ανδρέας Σιάμισιης, διευθύνων σύμβουλος, ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.

Διαφορετικότητα, Συμπερίληψη & Ισότητα: Η κυρία Ιουλία Τσέτη, πρόεδρος & διευθύνουσα σύμβουλος, UNI-PHARMA Α.Β.Ε.Ε.

Δράσεις για ΜμΕ: Ο κ. Αλέξανδρος Μακρίδης, πρόεδρος & διευθύνων σύμβουλος, ΧΡΥΣΑΦΙΔΗΣ Μ.Γ. Α.Ε.

