Κοινωνία

Δενδροπόταμος: Επιχείρηση της ΕΛΑΣ με συλλήψεις και προσαγωγές

Στον εισαγγελέα οι συλληφθέντες. Όλα όσα κατασχέθηκαν και όσα ερευνούν οι Αρχές.

(φωτό αρχείου)

Δύο άτομα συνελήφθησαν στο πλαίσιο ειδικής επιχειρησιακής δράσης που πραγματοποίησε η αστυνομία στην περιοχή του Δενδροποτάμου, στη Θεσσαλονίκη.

Κατά την επιχείρηση, προσήχθησαν 14 άτομα και συνελήφθησαν δύο για παράβαση του νόμου περί εξαρτησιογόνων ουσιών και του νόμου περί όπλων, κατά περίπτωση.

Κατασχέθηκαν ένας αναδιπλούμενος σουγιάς και ένα μικροδέμα κάνναβης, καθώς επίσης και διάφορα αντικείμενα (ηλεκτρονικές συσκευές, κοσμήματα κ.α.) η προέλευση των οποίων ερευνάται, ενώ οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον αρμόδιο εισαγγελέα.