Κόσμος

Γαλλία – περιφερειακές εκλογές: νέα δοκιμασία για Μακρόν και Λεπέν

Αδιαμφισβήτητος… νικητής στον πρώτο γύρο, η αποχή που ξεπέρασε στο 66%.

Οι Γάλλοι καλούνται σήμερα στις κάλπες για το δεύτερο γύρο των περιφερειακών εκλογών, μια εβδομάδα μετά τον πρώτο γύρο που χαρακτηρίσθηκε από αποχή ρεκόρ και από ένα χαστούκι για την πλειοψηφία του προέδρου Εμανουέλ Μακρόν και την άκρα δεξιά.

Τα εκλογικά τμήματα άνοιξαν στις 08:00 (09:00 ώρα Ελλάδας) και η πρώτη ερώτηση της ημέρας θα είναι για τη συμμετοχή, η οποία θα γίνει γνωστή καθώς η ημέρα θα προχωρεί.

Περίπου 48 εκατομμύρια ψηφοφόροι καλούνται στις κάλπες με ένα πάντα αυστηρό υγειονομικό πρωτόκολλο λόγω της επιδημίας Covid-19, η οποία σαφώς υποχωρεί, όμως διαγράφεται ήδη η απειλή της παραλλαγής Δέλτα.

Στον πρώτο γύρο, πάνω από δύο ψηφοφόροι στους τρεις (66,72%) δεν προσήλθαν στις κάλπες, ποσοστό ρεκόρ για εκλογική αναμέτρηση από την αρχή της Πέμπτης Γαλλικής Δημοκρατίας, το 1958.

Απογοήτευση από την πολιτική; Καλοκαιρινό σαββατοκύριακο την ώρα που η Γαλλία αίρει τα περιοριστικά μέτρα; Μήνυμα των πολιτών για αλλαγή των θεσμών; Οι λόγοι για την αποχή αυτή είναι διάφοροι.

Ολόκληρη την περασμένη εβδομάδα, τα περισσότερα από τα πολιτικά κόμματα εξέφρασαν ανησυχία γι' αυτούς τους αριθμούς ρεκόρ και εξέτασαν το ενδεχόμενο μερικών αλλαγών.

Στελέχη της πλειοψηφίας, μεταξύ των οποίων ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Γκαμπριέλ Ατάλ, τάχθηκαν υπέρ της ηλεκτρονικής ψήφου στο μέλλον ενώ, βραχυπρόθεσμα, άλλοι στοιχημάτιζαν σε μια εκστρατεία «αστραπή» στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να παρακινηθούν οι ψηφοφόροι να ψηφίσουν σήμερα.

Η αποστολή είναι δύσκολη : σύμφωνα με μια δημοσκόπηση που δημοσιεύτηκε την Πέμπτη, μόνο 36% των Γάλλων λογαριάζουν να ψηφίσουν στον δεύτερο γύρο.

Την περασμένη Κυριακή, η άκρα δεξιά (Εθνικός Συναγερμός, RN) της Μαρίν Λεπέν δεν ήρθε πρώτη παρά σε μία μόνο περιφέρεια, τη νοτιοανατολική Προβηγκία-Άλπεις Κυανή Ακτή, ένα αποτέλεσμα απογοητευτικό σε σχέση με τις δημοσκοπήσεις που την έφεραν μπροστά σε διάφορες περιοχές.

Από την πλευρά της προεδρικής πλειοψηφίας, η ημέρα θα είναι μουντή, καθώς το κόμμα του Εμανουέλ Μακρόν δεν μπορεί να ελπίζει πως θα κερδίσει ούτε καν μία από τις 13 περιφέρειες.

Κερδισμένα από τις εκλογές αυτές πιθανολογείται ότι θα βγούν τα «παραδοσιακά» κόμματα που είχαν κάπως εξαφανισθεί τα τελευταία χρόνια από το τοπίο των μέσων ενημέρωσης μετά την εκλογή του κεντρώου Εμανουέλ Μακρόν στην προεδρία το 2017, ο οποίος άντλησε δυνάμεις τόσο από το εκλογικό σώμα της δεξιάς όσο και απ' αυτό της αριστεράς.