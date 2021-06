Κοινωνία

Σπάτα: νεκρό ζευγάρι μετά από εκτροπή οχήματος

Για τον απεγκλωβισμό των δύο άτυχων επιβαινόντων στο αυτοκίνητο επιχείρησαν εννέα πυροσβέστες με τέσσερα οχήματα.

Χωρίς τις αισθήσεις τους απεγκλωβίστηκαν, σύμφωνα με την Πυροσβεστική, ένας άνδρας και μια γυναίκα, από το αυτοκίνητο που επέβαιναν έπειτα από τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε, κάτω από άγνωστες έως τώρα συνθήκες, το πρωί, στα Σπάτα.

Το θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε ύστερα από εκτροπή του οχήματος που οδηγούσε το ζευγάρι στη Λεωφόρο Κωνσταντίνου Καραμανλή, που ενώνει τα Σπάτα με την Αρτέμιδα.

