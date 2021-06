Υγεία - Περιβάλλον

ΠΟΥ για μετάλλαξη Δέλτα: “καμπανάκι” και για τους εμβολιασμένους

Στο Ισραήλ περίπου οι μισοί ενήλικες που προσβλήθηκαν με το νέο στέλεχος ήταν πλήρως εμβολιασμένοι.

Τη χρήση μάσκας και την τήρηση των κανόνων ασφαλείας, όπως η κοινωνική απομόνωση, η αποφυγή του συνωστισμού και η υγιεινή των χεριών, συνεχίζει να συστήνει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας και για τους πλήρως εμβολιασμένους, καθώς το νέο πολύ μολυσματικό νέο στέλεχος του ιού SARS-CoV-2 "Δέλτα" διασπείρεται γρήγορα ανά τον κόσμο.

Οι Ιατροί της Θεραπευτικής Κλινικής της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Θεοδώρα Ψαλτοπούλου, Πάνος Μαλανδράκης και Θάνος Δημόπουλος (Πρύτανης ΕΚΠΑ) συνοψίζουν τις νέες οδηγίες που ανακοίνωσε ο ΠΟΥ.

Η σύσταση της χρήσης της μάσκας από τους εμβολιασμένους συνίσταται στο ότι δεν έχει εμβολιαστεί όλος ο πληθυσμός και ένα τόσο μολυσματικό στέλεχος μπορεί να οδηγήσει σε εξάρσεις του ιού. Στο Ισραήλ περίπου οι μισοί ενήλικες που προσβλήθηκαν με το νέο στέλεχος ήταν πλήρως εμβολιασμένοι με το εμβόλιο της εταιρείας Pfizer.

Το νέο αυτό στέλεχος είναι το ταχύτερο στέλεχος στη διασπορά του έως τώρα. Η παρουσία του έχει εξακριβωθεί σε 92 χώρες του κόσμου και είναι πιθανόν να είναι το επικρατές στέλεχος του κορονοϊού σε παγκόσμιο επίπεδο. Επίσης είναι δυνητικά πιο θανατηφόρο στέλεχος, γιατί εξαιτίας της πολύ μολυσματικής του φύσης, θα προσβάλλει τελικά τους πιο ευπαθείς που θα νοσήσουν σοβαρότερα, θα νοσηλευτούν και πιθανά θα καταλήξουν από τη λοίμωξη COVID-19, ειδικά σε περιοχές με χαμηλά ποσοστά εμβολιασμού.

Το στέλεχος αυτό πιθανά οδηγεί και σε σοβαρότερα συμπτώματα, αλλά και διαφορετικά από τα συνηθισμένα συμπτώματα της λοίμωξης COVID-19, όπως τα γνωρίζαμε έως τώρα. Στις ΗΠΑ πάνω από το 10% των ατόμων που μολύνονται τώρα από τον SARS-CoV-2, οφείλεται στο στέλεχος "Δέλτα" και έχει ήδη υπολογιστεί ότι έχουν ήδη καταλήξει λόγω αυτού του στελέχους πάνω από 600 χιλιάδες άνθρωποι. Γι' αυτό, καταλήγουν οι Καθηγητές του ΕΚΠΑ, είναι σημαντική η πρόοδος του εμβολιασμού και η τήρηση των κανόνων ασφαλείας.

