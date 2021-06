Κοινωνία

Όλυμπος: συναγερμός για περιπατητή στο καταφύγιο Πετρόστρουγκας

Ο περιπατητής ακολούθησε παλιό μονοπάτι από τη σπηλιά Ιθακήσιου για εξερεύνηση με αποτέλεσμα να καταλήξει σε αδιέξοδο.

(φωτό αρχείου)

Επιχείρηση έρευνας στήθηκε στον Όλυμπο και συγκεκριμένα στο καταφύγιο Πετρόστρουγκας.

Περιπατητής ακολούθησε παλιό μονοπάτι από τη σπηλιά Ιθακήσιου για εξερεύνηση με αποτέλεσμα να καταλήξει σε αδιέξοδο.

Στο σημείο έσπευσε μέλος της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης από το καταφύγιο, ενώ άμεσα ενημερώθηκε η Πυροσβεστική Υπηρεσία Λιτοχώρου.

Η επιχείρηση ολοκληρώθηκε επιτυχώς λίγο μετά τις 10:00 το πρωί, με τον περιπατητή να είναι καλά στην υγεία του. Συνοδεία του μέλους της ΕΟΔ κατευθύνθηκε προς το καταφύγιο της Πετρόστρουγκας.