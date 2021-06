Κοινωνία

Καύσωνας: συνεχίζονται τα 40αρια

Σε ποιες περιοχές αναμένονται βροχές και τοπικές καταιγίδες. Πού υπάρχει πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων.

Συνεχίζονται και σήμερα οι πολύ υψηλές θερμοκρασίες στα ηπειρωτικά της χώρας. Παρά τη μικρή πτώση της θερμοκρασίας, οι συνθήκες καύσωνα σε πολλές περιοχές της κεντρικής και νότιας Ελλάδας θα συνεχιστούν για έκτη συνεχόμενη ημέρα.

Σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / meteo.gr, την Κυριακή οι μέγιστες θερμοκρασίες στα κεντρικά και νότια ηπειρωτικά θα ξεπεράσουν τοπικά τους 39-40 βαθμούς, ενώ στα βόρεια η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση και δεν θα ξεπεράσει τους 36-37 βαθμούς. Ακόμα και στα νησιωτικά τμήματα, οι θερμοκρασίες θα παραμείνουν σε πολύ υψηλά επίπεδα, φτάνοντας στο Ανατολικό Αιγαίο και στην Κρήτη τους 37-38 βαθμούς Κελσίου, στις Κυκλάδες τους 35-36 και στο Ιόνιο τους 37-38.

Επιπλέον, κυρίως τις μεσημεριανές και απογευματινές ώρες σήμερα, στα βορειοανατολικά τμήματα και στα ορεινά της Κεντρικής Στερεάς αναμένονται βροχές και τοπικές καταιγίδες, ενώ πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων υπάρχει στην Ανατολική Μακεδονία και στη Θράκη.

Σε πολλές περιοχές της κεντρικής και νότιας χώρας θα ικανοποιούνται τα κριτήρια, ώστε οι επικρατούσες συνθήκες να χαρακτηριστούν ως καύσωνας. Οι εξασθενημένοι άνεμοι κυρίως στα ηπειρωτικά, σε συνδυασμό με τις υψηλές θερμοκρασίες, θα συνεχίσουν να αυξάνουν σε πολλές περιοχές το αίσθημα δυσφορίας, ενώ σχετικά αυξημένες θα διατηρηθούν οι συγκεντρώσεις σκόνης, κυρίως στα ανατολικά και νότια.

