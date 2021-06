Αθλητικά

Euro 2020: διπλασιάστηκε η χωρητικότητα του σταδίου για το Γαλλία – Ελβετία

Οι επιπλέον χιλιάδες θέσεις θα διατεθούν με αυστηρούς όρους. Κι αυτός ο αγώνας θα μεταδοθεί αποκλειστικά από τον ΑΝΤ1.

Παρουσία «περίπου 25.000» θεατών θα διεξαχθεί αύριο (28/6, 22:00) στο Βουκουρέστι η αναμέτρηση της Γαλλίας με την Ελβετία για τη φάση των «16» του EURO 2020, όπως ανακοίνωσαν η UEFA και οι τοπικοί διοργανωτές.

Και αυτό γιατί η χωρητικότητα του εθνικού σταδίου της ρουμανικής πρωτεύουσας αυξήθηκε από το 25% στο 50%, με αποτέλεσμα να μην παρακολουθήσουν την αναμέτρηση μόνο οι 14.000 φίλαθλοι, τους οποίους προέβλεπε ο αρχικός προγραμματισμός, ενώ έχουν ήδη διατεθεί 22.000 εισιτήρια.

«Μπορούμε να επιβεβαιώσουμε ότι η χωρητικότητα της "National Arena" του Βουκουρεστίου αυξήθηκε στο 50% περίπου. Η διαθέσιμη χωρητικότητα θα είναι περίπου 25.000 θέσεις» αναφέρει η Ευρωπαϊκή Ποδοσφαιρική Συνομοσπονδία σε ανακοίνωσή της προς το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP) και προσθέτει, «Οι επιπλέον θέσεις θα διατεθούν υπό αυστηρούς όρους, μόνο σε ανθρώπους που είναι πλήρως εμβολιασμένοι».

