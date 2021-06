Αθλητικά

Euro 2020: συνεχίζονται οι “μάχες” στη φάση των “16”

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Με δυο εξαιρετικά αμφίρροπες αναμετρήσεις συνεχίζεται απόψε, η δράση στο Euro 2020.

Μετά την εντυπωσιακή πρόκριση της Δανίας και το καρδιοχτύπι των Ιταλών που χρειάστηκαν την παράταση για να πάρουν το εισιτήριο για την επόμενη φάση, απόψε θα μάθουμε ακόμη δυο από τις ομάδες που θα συνεχίσουν στους 8 της διοργάνωσης.

Του Μανώλη Μανή

ΟΛΛΑΝΔΙΑ-ΤΣΕΧΙΑ (19.00)

Οι «Οράνιε» προκρίθηκαν με τρεις νίκες από την φάση των ομίλων έχοντας μάλιστα και την καλύτερη επίθεση με 8 γκολ σε τρία παιχνίδια. Η ομάδα του Φρανκ Ντε Μπουρ επιστρέφει σε νοκ άουτ φάση σε EURO μετά το 2008 και θέλει να κάνει το βήμα παραπάνω, έχοντας μπροστά της έναν θεωρητικά βατό αντίπαλο. Η Τσεχία με τον Σικ να κλέβει την παράσταση κατάφερε να πάρει την πρόκριση σαν 3η σε έναν πολύ δύσκολο όμιλο με Αγγλία και Κροατία. Γνωρίζει πως δεν είναι το φαβορί και αυτό ίσως την κάνει ακόμα πιο επικίνδυνη.

ΒΕΛΓΙΟ-ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ (22.00)

Πρόκειται για το πρώτο ζευγάρι που εύκολα θα μπορούσε να είναι και ζευγάρι τελικού. Οι Βέλγοι έχοντας πια ομοιογένεια και εμπειρία θέλουν να φτάσουν ακόμα πιο μακριά από τα Προημιτελικά της Γαλλίας. Τερμάτισαν στην κορυφή του ομίλου τους με το απόλυτο και αν συνυπολογίσει κάποιος και το αήττητο που «φέρνουν» από τα Προκριματικά τότε αντιλαμβάνεται κανείς την ψυχολογία που έχουν οι παίκτες του Μαρτίνεθ. Βέβαια απέναντι στους Πρωταθλητές Ευρώπης μόνο εύκολη αποστολή δεν θα έχουν. Οι Πορτογάλοι στον όμιλο-«φωτιά» πήραν την 3η θέση και ακόμα ψάχνουν το μεγάλο τους παιχνίδι στην διοργάνωση. Ο Φερνάντο Σάντος, που ανέλαβε την ευθύνη για την ήττα από την Γερμανία, θέλει να δώσει απαντήσεις σε έναν πολύ κρίσιμο αγώνα.

ΠΟΥ για μετάλλαξη Δέλτα: “καμπανάκι” και για τους εμβολιασμένου

Γαλλία – περιφερειακές εκλογές: νέα δοκιμασία για Μακρόν και Λεπέν