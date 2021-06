Life

Σκιάθος: επίτιμοι δημότες οι Richard Romanus και Anthea Sylbert

Στην τελετή που πραγματοποιήθηκε παραβρέθηκαν οι στενοί φίλοι του ζεύγους και επίσης διάσημοι ηθοποιοί του Χόλιγουντ Goldie Hawn και Kurt Russell.

Επίτιμοι δημότες Σκιάθου ανακηρύχθηκαν οι διάσημοι χολιγουντιανοί καλλιτέχνες Richard Romanus και Anthea Sylbert, οι οποίοι ζουν πλέον μόνιμα στο αγαπημένο τους νησί εδώ και αρκετά χρόνια.

Η απόφαση του δημοτικού συμβουλίου ήταν ομόφωνη και η τελετή επιτιμοποίησης του ζεύγους ως δημοτών Σκιάθου, πραγματοποιήθηκε στην κατοικία του ζεύγους στο νησί, καθώς λόγοι υγείας δεν τους επιτρέπουν να μετακινηθούν. Στην τελετή που πραγματοποιήθηκε σε μια πολύ συγκινητική αλλά ευχάριστη ατμόσφαιρα, παραβρέθηκαν οι στενοί φίλοι του ζεύγους και οι επίσης διάσημοι ηθοποιοί του Χόλιγουντ Goldie Hawn και Kurt Russell, ενώ η πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου Ματούλα Παπαδούλια, ανέφερε πως όταν ο δήμος τιμά ανθρώπους του πολιτισμού με ήθος, αξιοπρέπεια και έμπρακτη αγάπη για τον τόπο τους, είναι μεγαλύτερη τιμή για τον ίδιο τον δήμο.

Από την πλευρά του, ο δήμαρχος Σκιάθου Θοδωρής Τζούμας, ανέφερε πως "είναι ιδιαίτερα τιμητικό για ένα τόπο, να γίνεται επιλογή για μόνιμη κατοικία από ανθρώπους που, όχι μόνο αγάπησαν αυτόν τον τόπο, αλλά ενδιαφέρθηκαν ειλικρινά να γνωρίσουν την ιστορία του, τον πολιτισμό του, και κυρίως τους ανθρώπους του, και να γίνουν μέρος της σύγχρονης ιστορίας του, ως εκείνοι που άφησαν το Hollywood για τον 'παράδεισο επι γης', όπως αποκαλούν οι ίδιοι τη Σκιάθο".

Ο Richard Romanus έχει πτυχίο φιλοσοφίας από το πανεπιστήμιο Xavier και αφού σπούδασε νομικά, και μουσική, φοίτησε και στο φημισμένο Actor's Studio που ίδρυσε ο Ηλίας Καζάν. Συμμετείχε σε αμέτρητες ταινίες και τηλεοπτικές σειρές. Μαζί με τη γυναίκα του έχουν γράψει σενάρια και έχουν κάνει παραγωγές ταινιών, ενώ το 1999 προτάθηκαν για το βραβείο καλύτερου σεναρίου στις Ηνωμένες Πολιτείες. Από το 2000 και μετά, ο ίδιος ασχολείται με τη συγγραφή βιβλίων με θέμα τη Σκιάθο και μέχρι σήμερα έχει εκδώσει τέσσερα βιβλία στην αγγλική γλώσσα.

Η Anthea Sylbert σπούδασε ιστορία της τέχνης. Η θρυλική ενδυματολόγος του Χόλιγουντ, με 21 ταινίες στο ενεργητικό της, 2 υποψηφιότητες για βραβείο Οσκαρ κοστουμιών, 1 βραβείο ΕΜΜΥ και δεκάδες συνεργασίες με μεγάλα ονόματα του Χόλιγουντ, έχει γράψει κινηματογραφική ιστορία και πέρυσι βραβεύτηκε σε ειδική τελετή στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης. Είναι επίσης θερμή υποστηρίκτρια της επιστροφής των μαρμάρων και γλυπτών του Παρθενώνα απ' το βρετανικό μουσείο.

Το σύνθημα του ζευγαριού είναι: «Η Σκιάθος είναι η πιο πολιτισμένη κοινωνία που έχουμε γνωρίσει» και με το έργο τους έχουν συμβάλει στην προβολή του νησιού, τόσο στην Ελλάδα, όσο και σε διεθνές επίπεδο.