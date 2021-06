Πολιτική

“Μιαούλεια 2021”: Στην Ύδρα η Κατερίνα Σακελλαροπούλου (εικόνες)

"Τιμάμε τη μνήμη του Μιαούλη και των Υδραίων ναυμάχων που πολέμησαν με σθένος τον Τούρκο δυνάστη" τόνισε η Πρόεδρος της Δημοκρατίας.

Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου επισκέφθηκε την Ύδρα για τις επετειακές εκδηλώσεις "Μιαούλεια 2021". Την κυρία Σακελλαροπούλου υποδέχθηκε ο Δήμαρχος Γεώργιος Κουκουδάκης.

Το βράδυ του Σαββάτου παρακολούθησε την αναπαράσταση της Ναυμαχίας του Γέροντα. Την Κυριακή το πρωί παρέστη στη δοξολογία στον Καθεδρικό Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου προεξάρχοντος του Σεβασμιώτατου Μητροπολίτη Ύδρας, Σπετσών και Αιγίνης κ. Εφραίμ.

Αμέσως μετά, η κυρία Σακελλαροπούλου κατέθεσε στεφάνι στον Ανδριάντα του Ναυάρχου Ανδρέα Μιαούλη και έκανε την ακόλουθη δήλωση: «Βρίσκομαι στην Ύδρα, για να τιμήσω τη μνήμη του Ναυάρχου Μιαούλη και των Υδραίων Ναυμάχων που πολέμησαν με σθένος και αυταπάρνηση τον τουρκικό ζυγό, κάνοντας «οίστρο της ζωής τον φόβο του θανάτου». Βρίσκομαι στο ξακουστό νησί των πολυμήχανων καραβοκύρηδων, των αψίκορων μπουρλοτιέρηδων, των αγωνιστών της ελευθερίας. Η Ύδρα δεν πρόσφερε μόνο «ξύλινα τείχη» στον αγώνα της ανεξαρτησίας, αλλά αποτέλεσε πρότυπο ευψυχίας, ναυμαχικής δεξιοτεχνίας και κυρίως αταλάντευτης πίστης στα ιδεώδη του έθνους. Σήμερα, 200 χρόνια από το ξέσπασμα της Επανάστασης, διατηρεί ακμαία αυτή την πατριωτική παράδοση και μεταβιβάζει ακέραιο τον πλούτο του παρελθόντος στο μέλλον».

Στη συνέχεια η Πρόεδρος της Δημοκρατίας ξεναγήθηκε στο Ιστορικό Αρχείο - Μουσείο της Ύδρας. Η επίσκεψη της κυρίας Σακελλαροπούλου ολοκληρώθηκε με τη ρίψη στεφάνου στη θάλασσα προς τιμήν των Ναυμάχων του 1821.

Παρόντες στην επίσκεψη της Προέδρου της Δημοκρατίας στην Ύδρα ήταν ο υφυπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Κωνσταντίνος Κατσαφάδος, οι βουλευτές Νικόλαος Μανωλάκος, Νόνη Δούνια, Ιωάννης Μελάς και Θεόδωρος Δρίτσας, ο εκπρόσωπος του αρχηγού ΓΕΕΘΕΑ και αρχηγός στόλου αντιναύαρχος Παναγιώτης Λυμπέρης και η αντιπεριφερειάρχης Νήσων Αττικής Βασιλική Θεοδωρακοπούλου-Μπόγρη.

