Κοινωνία

Βιασμός στα Πατήσια: Ποινική δίωξη στους δύο νεαρούς

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ανακάλεσε, εν μέρει, η 19χρονη. Τι υποστήριξαν οι κατηγορούμενοι.

Ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος άσκησε την Κυριακή ο αρμόδιος εισαγγελέας σε βάρος των δύο συλληφθέντων, 20 και 21 ετών που φέρονται να άρπαξαν, να έκλεισαν επί 3 ημέρες μια 19χρονη σε διαμέρισμα της Αθήνας και να τη βίαζαν.

Ειδικότερα η ποινική δίωξη που ασκήθηκε αφορά στα εξής αδικήματα: αρπαγή από κοινού με σκοπό να εξαναγκαστεί το θύμα σε πράξεις, ομαδικό βιασμό, διάθεση ναρκωτικών από κοινού, απόπειρα διάθεσης ναρκωτικών απο κοινού για ποσότητα που εξυπηρετεί τη χρήση του άλλου χωρίς αντίτιμο, κατοχή και προμήθεια ναρκωτικών για ίδια χρήση.

Σύμφωνα με εισαγγελικες πηγες, ωστόσο, η 19χρονη φέρεται να έχει καταθέσει εκ νέου στην Αστυνομία, ανακαλώντας εν μέρει το περιεχόμενο της μηνυτήριας αναφοράς που κατέθεσε σε βάρος των 2 κατηγορουμένων.

Αρνήθηκαν τα πάντα

Ενώπιον του εισαγγελέα, οι δυο κατηγορούμενοι αρνήθηκαν τα πάντα. Iσχυρίστηκαν πως τίποτα απ’ όσα κατήγγειλε η νεαρή κοπέλα δεν είναι αλήθεια και περιέγραψαν μια εκ διαμέτρου αντίθεση εικόνα.

Όπως υποστήριξαν, η 19χρονη έφυγε από το σπίτι της στα Σπάτα γιατί την παρενοχλούσε σεξουαλικά ο πατριός της. Ο ένας από τους δυο κατηγορούμενους είπε, σύμφωνα με πληροφορίες, ότι γνώρισε την κοπέλα μέσω Instagram και όταν εκείνη αποφάσισε να φύγει από το σπίτι της, ζήτησε να πάει στο σπίτι του γιατί δεν μπορούσε άλλο την κατάσταση στο δικό της.

Ο κατηγορούμενος ισχυρίστηκε επίσης ότι η 19χρονη προσπάθησε να κάνει σχέση με έναν από τους δυο τους. Και όταν εκείνος δεν ανταποκρίθηκε, προσπάθησε με τον φίλο του. «Δεν έχουμε κάνει τίποτα, δεν την έχουμε βιάσει δεν ξέρω γιατί θέλει να μας εκδικηθεί», υποστήριξε, σύμφωνα με πληροφορίες, ο ένας από τους κατηγορούμενους.



Ειδήσεις σήμερα:

Λάρισα: δασκάλα βρέθηκε νεκρή σε κεραμοσκεπή κατοικίας

Εμβόλιο Johnson & Johnson: Ίσως χρειαστεί και δεύτερη δόση

Ολυμπιακός: Ρήξη χιαστού ο Φορτούνης