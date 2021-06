Αθλητικά

WRC: Πρωτιά Οζιέ στην Κένυα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο Γάλλος οδηγός της Toyota πανηγύρισε την τέταρτη νίκη του για φέτος.

Ο Σεμπαστιάν Οζιέ ήταν ο νικητής στο Ράλι της Κένυα, το οποίο επέστρεψε φέτος μετά από 19 χρόνια απουσίας στο καλαντάρι του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Ράλι (WRC) και είναι ο έκτος αγώνας της χρονιάς.

Ο Γάλλος οδηγός της Toyota πανηγύρισε την τέταρτη νίκη του για φέτος και συνολικά 53η στο WRC, με αποτέλεσμα να αυξήσει κι άλλο το προβάδισμά του στην κορυφή της γενικής κατάταξης. Ο επτάκις παγκόσμιος πρωταθλητής άφησε πίσω του έναν άλλο οδηγό της Toyota, τον Ιάπωνα Τακαμότο Κατσούτα, ενώ την τριάδα του βάθρου συμπλήρωσε ο Εσθονός Οτ Τάνακ με Hyundai.

Επόμενος αγώνας του WRC είναι το Ράλι Εσθονίας, το οποίο είναι προγραμματισμένο να διεξαχθεί το διάστημα 15-18 Ιουλίου.

Ειδήσεις σήμερα:

Ολυμπιακός: Ρήξη χιαστού ο Φορτούνης

Βιασμός στα Πατήσια: Ποινική δίωξη στους δύο νεαρούς

Εμβόλιο Johnson & Johnson: Ίσως χρειαστεί και δεύτερη δόση