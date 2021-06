Πολιτική

Κουτσούμπας: Επανεκλογή στη θέση του ΓΓ της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ομόφωνα εξέλεξε η Κεντρική Επιτροπή του κόμματος τον Δημήτρη Κουτσούμπα, στην πρώτη της συνεδρίαση.

Η Κεντρική Επιτροπή, στην πρώτη της συνεδρίαση, εξέλεξε ομόφωνα Γενικό Γραμματέα της ΚΕ του ΚΚΕ τον Δημήτρη Κουτσούμπα.

Οι εργασίες του 21ου συνεδρίου του ΚΚΕ ολοκληρώθηκαν το μεσημέρι της Κυριακής με την εκλογή της νέας Κεντρικής Επιτροπής και Κεντρικής Επιτροπής Οικονομικού Ελέγχου.

Η Κεντρική Επιτροπή του ΚΚΕ:

1. Αβραμόπουλος Κώστας

2. Αλέπης Πέτρος

3. Αμπατιέλος Νίκος

4. Αναστασόπουλος Λουκάς

5. Αρβανιτάκης Δημήτρης

6. Αρβανιτάκης Διονύσης

7. Βαγενάς Ελισαίος

8. Βασιλειάδης Σάββας

9. Βιτάλης Δημήτρης

10. Γαβαλά Μαρία

11. Γκιόκας Γιάννης

12. Γκιώνης Θέμης

13. Γόντικας Δημήτρης

14. Δάγκα Βιβή

15. Δημάκης Ευθύμης

16. Δημόπουλος Βασίλης

17. Δημουλάς Τηλέμαχος

18. Ιωαννίδης Κυριάκος

19. Καλύβας Γιώργος

20. Καπέτη Θεανώ

21. Καραθανασόπουλος Νίκος

22. Καραντούσας Μανώλης

23. Κατσώτης Χρήστος

24. Κλάδης Διονύσης

25. Κλιγκόπουλος Γρηγόρης

26. Κουρμούλης Περικλής

27. Κουτουμάνος Νίκος

28. Κουτσούμπας Δημήτρης

29. Κρητικός Γιώργος

30. Λαμπρινού Μαρία

31. Λιονής Γρηγόρης

32. Λουκάς Στέφανος

33. Λυμπερίδης Ζήσης

34. Μακρής Μάκης

35. Μανουσογιαννάκης Γιάννης

36. Μανωλάκου Διαμάντω

37. Μαρίνος Γιώργος

38. Μαρκομιχάλης Πέτρος

39. Μαρούδας Ρίζος

40. Μαρούπας Βαγγέλης

41. Μαυροκέφαλος Νίκος

42. Μεντρέκας Παναγιώτης

43. Μηλιαρονικολάκη Ελένη

44. Μπασδέκης Κώστας

45. Μπάτσικας Κώστας

46. Μπέλλου Ελένη

47. Ξεκαλάκης Δημήτρης

48. Παναγής Γιώργος

49. Παναγιωτακοπούλου Χριστίνα

50. Παπαδάκης Κώστας

51. Παπαδόπουλος Δημήτρης

52. Παπαδόπουλος Μάκης

53. Παπαρήγα Αλέκα

54. Παπασταύρου Κύριλλος

55. Παπατολίδης Δημήτρης

56. Παρασκευάς Κώστας

57. Παρίσης Σωτήρης

58. Παρρής Φάνης

59. Παφίλης Θανάσης

60. Πέρρος Γιώργος

61. Πολίτης Παναγιώτης

62. Πρωτούλης Γιάννης

63. Ράζου Λουίζα

64. Ραπανάκης Μανώλης

65. Ρεμπάπης Νίκος

66. Σιδέρης Γιώργος

67. Σκαλούμπακα Χριστίνα

68. Σκολαρίκος Κώστας

69. Σοφιανός Νίκος

70. Συρίγος Βάλσαμος

71. Ταβουλάρη Γιώτα

72. Τασιούλας Γιάννης

73. Τάτσης Γιώργος

74. Τζαβάρας Δημήτρης

75. Τζίμας Θανάσης

76. Τριάντης Νεκτάριος

77. Τσιούτρας Γιάννης

78. Χαρίτος Γιώργος

79. Χιώνης Θοδωρής

80. Χρηστίδης Θανάσης

81. Χριστάνης Νίκος

Η Κεντρική Επιτροπή Οικονομικού Ελέγχου:

1. Κακουλίδου Χρύσα

2. Λάππας Νίκος

3. Μητικάρη Ελένη

4. Ναθαναηλίδης Τάσος

5. Παπαγεωργόπουλος Παναγιώτης

6. Πλατανιά Βαγγελιώ

7. Ραλλάτος Αντώνης

Ειδήσεις σήμερα:

Βιασμός στα Πατήσια: Ποινική δίωξη στους δύο νεαρούς

Εμβόλιο Johnson & Johnson: Ίσως χρειαστεί και δεύτερη δόση

Λάρισα: δασκάλα βρέθηκε νεκρή σε κεραμοσκεπή κατοικίας