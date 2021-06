Οικονομία

Χατζηδάκης για επικουρική ασφάλιση: Μεταρρύθμιση για τους νέους

Πότε θα μπεί σε εφαρμογή το νέο σύστημα, σύμφωνα με τον υπουργό Εργασίας

«Κεφαλαιοποιητικό σημαίνει αποτελεσματικό» δηλώνει ο υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Κωστής Χατζηδάκης, σε συνέντευξή του στην εφημερίδα «Η Καθημερινή», περιγράφοντας τη μεταρρύθμιση του συστήματος επικουρικής ασφάλισης.

Όπως αναφέρει, το νέο σύστημα θα μπει σε εφαρμογή από 1/1/2022 και οι εργαζόμενοι που θα ενταχθούν, θα έχουν έναν «προσωπικό κουμπαρά», στον οποίο θα κατευθύνονται οι εισφορές για την επικουρική τους σύνταξη. Διευκρινίζει δε ότι η διαχείριση των ατομικών αυτών λογαριασμών θα γίνεται μέσω ενός νέου Ταμείου, Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου, του ΤΕΚΑ (Ταμείου Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης).

«Ο νέος ασφαλισμένος, μέσω του Ταμείου, θα μπορεί να επενδύει τις αποταμιεύσεις του, διαλέγοντας αντίστοιχο επενδυτικό προφίλ: "συντηρητικό", ισορροπημένο" και επιθετικό"» επισημαίνει ο κ. Χατζηδάκης, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν θα υπάρξει καμία μείωση στις υφιστάμενες επικουρικές συντάξεις και στις συντάξεις που θα πάρουν οι παλαιοί ασφαλισμένοι.

«Δεν θα δίνουν πια οι νέοι τα χρήματά τους σε έναν "κορβανά" για όλους, χωρίς καμία επαφή και κανέναν έλεγχο. Και ξεκινάνε οι ατομικοί λογαριασμοί, οι προσωπικοί "κουμπαράδες", που δίνουν χρώμα σε αυτή τη μεταρρύθμιση. Μεταρρύθμιση για τους νέους!» σημειώνει ο υπουργός Εργασίας.

Παράλληλα, ο κ. Χατζηδάκης τονίζει ότι θα προβλέπεται ρητά στο νομοσχέδιο εγγύηση του Δημοσίου ότι κανείς δεν θα πάρει επικουρική σύνταξη χαμηλότερη από αυτή που αντιστοιχεί στις εισφορές που κατέβαλε, συν τον πληθωρισμό. «Δεν θεωρώ πάντως ότι θα χρειαστεί να γίνει ενεργοποίηση αυτής της πρόβλεψης» εκτιμά ο υπουργός Εργασίας.

Μεταξύ άλλων, ο κ. Χατζηδάκης υπογραμμίζει ότι, σε μακροχρόνιο ορίζοντα, το δημοσιονομικό όφελος αναμένεται να είναι πολύ μεγαλύτερο, λόγω των αποταμιεύσεων, των επενδύσεων και της ανάπτυξης από την εισαγωγή του συστήματος.

